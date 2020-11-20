DP World Yarımca’ya Prestijli Ödül

DP World Yarımca, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle hayata geçen “Çöpüme Sahip Çıkıyorum” projesiyle, iş dünyasının en prestijli ödüllerinden Kurumsal Sorumluluk Ödülüllerinin (Corporate Engagement Awards) En İyi Proje Yönetimi dalında bronz madalya aldı. Ödül töreni İngiltere’deki Kovid-19 önlemleri yüzünden 17 Kasım’da online yapıldı.

2018 yılında başlattığı “Çöpüme Sahip Çıkıyorum” projesiyle ilk önce limanın bulunduğu Körfez ilçesinde, daha sonra tüm Kocaeli’ndeki ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi çocuklara tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, çöplerin ayrıştırılması ve çöpün yolculuğu konularında eğitim verilmişti. Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında geliştirilen bir oyun da dijital bir uygulama olarak 2021’de tüm çocukların erişimine açılacak. Proje tamamlandığında Kocaeli bölgesinde toplam 29 bin ilkokul üçüncü sınıf öğrencisine ulaşmış olacak.

En İyi Proje Yönetimi ödülü dolayısıyla bir açıklama yapan DP World Yarımca CEO’su Kris Adams projeye gönüllü olarak katılan DP World Yarımca çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Adams, “Dünyamız Geleceğimizdir" sloganıyla hem çalışanlarımıza hem de çevreye yönelik politikalar geliştiriyoruz. Tüm bunları yaparken nihai hedefimiz arkamızda güzel bir dünya bırakmaktır. Denizin şeffaflığını, demiryolunun sağlamlığını ve limanın kapsayıcılığını birleştiren felsefemizle gelecek nesillere güzel bir miras bırakmaya çalışıyoruz.” dedi.

Temiz bir gelecek için doğru davranışların erken yaşta içselleştirilmesi gerektiğini söyleyen Çöpüne Sahip Çık vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge ise “Türkiye’nin ve dünyanın geleceği için DP World Yarımca ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu proje birçok özelliğiyle bir model olmaya devam edecek” dedi.

Vira Haber