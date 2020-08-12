Türkiye'ye Ait Okyanusu Aşabilen Tek Yolcu Gemisi Marmaris'e Demirledi

Türk bir tur firmasının "Blue Saphire" isimli lüks yolcu gemisi 12 günlük deniz yolculuğunu tamamlayarak satın alındığı İngiltere'den Marmaris'e getirildi. Yaklaşık 1 haftadır Marmaris Deniz Hudut Kapısına bağlı Gümrüklü Limanda bulunan lüks yolcu gemisi Türkiye'ye ait tek okyanusu aşabilen lüks gemi olarak biliniyor.

200 metre boyunda, 28,5 metre eninde ve 12 katlı olan 900 yolcu kapasiteli gemide 374 adet lüks kabin bulunmakta. Dev seyahat gemisinin 12 adet güvertesi 4 adet restoranı, 2 adet açık ve kapalı yüzme havuzu, oyun salonları, eğlence merkezleri bulunmakta. 400 personelin görev aldığı geminin kaptanı ise İngiliz.

1981 yılında Almanya'nın Bremen Vulkan tersanesinde yapılan gemi geçtiğimiz yıl İngiltere'de faaliyet gösteren bir tur acentesinden alındı. Temmuz ayında Türkiye'ye yola çıkan lüks kruvaziyer yolcu gemisi 12 günde yolculuğunu tamamlayarak 5 Ağustos tarihinde Marmaris Limanı'na geldi.