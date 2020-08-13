LimakPort Beyrut Limanına Destek İçin Hazır Olduğunu Açıkladı

Beyrut Limanı’nın gerçekleşen patlama sonrası kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye’nin, dost ülke Lübnan’a liman desteğinde bulunmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

LİMAKPORT HİZMET VE KAPASİTE OLARAK HAZIR

Konuyla ilgili açıklama yapan LimakPort İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Gündüz Arısoy, Beyrut Limanı’na yakın olan LimakPort İskenderun Limanı’nın kapasitesi ve hizmet kalitesiyle desteğe hazır olduğunu açıkladı.

Arısoy, şunları söyledi:

"LimakPort İskenderun, 1 milyon TEU konteyner, 4 milyon ton dökme genel kargo, 200 bin adet araç kapasitesine sahip 15 bin metrekare depolama alanı ve 1 milyon metrekarelik sahası ile Beyrut için gelebilecek ekstra yükler için yeterli kapasitesi mevcuttur.

Transit işlemleri hızlı bir şekilde tamamlanıp sevkiyata hazır hale getirilecektir. Limanımıza 14 adet konteyner hattı haftalık 11 adet servis ile uğrak yapmaktadır. Ayrıca tarifesiz sefer yapan her turlu dökme, genel kargo ve Ro-Ro gemisi yanaşabilmektedir. Limanımız 552 metre ve 370 metrelik lineer rıhtımları ve 260 metrelik çift tarafı parmak iskelesi ile toplamda bin 442 metre rıhtım uzunluğu ve 15,5 metre su derinliği ile 400 metre uzunluğa 160 bin GRT'a kadar gemileri kabul edebilmektedir."