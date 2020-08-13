Kargo Gemisinden Sızan Petrolün Yarısı Temizlendi

Hint Okyanusu ada ülkesi Morityus açıklarında karaya oturan bir kargo gemisinden sızan petrolün yarısının temizlendiği açıklandı.

Japon Mitsui OSK Lines firması, karaya oturan MV Wakashio yük gemisinden sızan petrole dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kargo gemisinden 1000 ton petrol sızdığını belirten firma, şu ana kadar toplanda 460 ton petrolün geri toplandığını, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Vira Haber