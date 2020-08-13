Kargo Gemisinden Sızan Petrolün Yarısı Temizlendi
Hint Okyanusu açıklarında karaya oturan bir kargo gemisinden sızan petrolün yarısının temizlendiği açıklandı.
A+A-
Hint Okyanusu ada ülkesi Morityus açıklarında karaya oturan bir kargo gemisinden sızan petrolün yarısının temizlendiği açıklandı.
Japon Mitsui OSK Lines firması, karaya oturan MV Wakashio yük gemisinden sızan petrole dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Kargo gemisinden 1000 ton petrol sızdığını belirten firma, şu ana kadar toplanda 460 ton petrolün geri toplandığını, çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Vira Haber
Bu haber toplam 61 defa okunmuştur
Etiketler : Gemi, Japonya, Hint Okyanusu, Okyanus, Petrol
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.