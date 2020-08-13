Kruvaziyer Sektörü Koronavirüs Salgınında Ağır Yara Aldı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi de kruvaziyer sektörü oldu. Pandemi sürecinde kruvaziyer gemilerde yaşanan salgınların medyada yer bulmasıyla, yara daha da derinleşti.

Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’nde ağırlıklı olarak kruvaziyer gemilerinin bulunması, sektörün geldiği durumu özetliyor.

Su Üstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, konuyla ilgili araştırmasında şu bilgilere yer verdi:

BÜYÜK KRUVAZİYER ŞİRKETLERİ GEMİLERİNİ ALİAĞA’YA YÖNLENDİRİYOR

"Royal Caribbean şirketinin yan kuruluşu olan İspanyol kruvaziyer şirketi Pullmantur Cruise şirketi kapatırken filosundaki iki gemiyi Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ne söküme yolladı.

Bunun yanı sıra dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinden biri olan Carnival Cruise filosundaki en yaşlı iki gemiyi Aliağa'ya söküme yolladı.

Geçtiğimiz ay içinde Aliağa Gemi Söküm tesisleri'ne gelen Monarch ve Sovereign gemilerinden sonra Carnival Fantasy ve Carnival Inspiration'da aynı akıbet ile Aliağa'ya geldi.

Yıllarca Kuşadası ve İstanbul'da gördüğümüz gemilerin su üstündeki vazifesine son vererek yan yana Aliağa'da söküm tesislerinde görmek aslında üzüntü verici.

TEKRAR BAŞLAYAN SEFER DENEMELERİNDE SALGIN YENİDEN BOY GÖSTERDİ

Kruvaziyer sektörü birkaç ülkede tekrar seferleri başlatmaya denemesine rağmen, hastalık tekrar gemilerde boy gösterdi ve kruvaziyer seferleri tekrar iptal edildi.

Ekonomik sebeplerden dolayı birçok firma gemilerine hurdaya çıkartmak zorunda kalıyor. Bu gidişatla daha çok gemi turistik limanlarımızdan çok söküm için Aliağa'ya geleceğe benziyor"

Vira Haber