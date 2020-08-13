İsrail Doğu Akdeniz'de Yunanistan'dan Yana Tavır Aldı

Türkiye'nin, Oruç Reis'in doğal kaynak arama faaliyetlerini yapabilmesi için ilan ettiği NAVTEX'in ardından, gergin olan Doğu Akdeniz ipleri daha da gerilmiş, Yunanistan tepki göstermişti.

Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyona İsrail de dahil oldu. İsrail, kızışan Doğu Akdeniz geriliminde Yunanistan'dan yana tavır alacağını açıkladı.

İSRAİL YUNANİSTAN'I DESTEKLİYOR

Açıklamada "İsrail Yunanistan'a, deniz alanları ve münhasır ekonomik bölgesini sınırlandırma hakkı konusunda tam destek ve dayanışmasını ifade eder" denildi.

Vira Haber