Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz Açıklaması

Dünyanın gözü Doğu Akdeniz’e çevrilmişken, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim gittikçe tırmanıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise son yaptığı açıklamada yükselen tansiyonun düşmesi için yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi.

Akar, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan sorunu diyalogla çözmek istiyoruz. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yanayız" dedi. Bununla beraber Bakan Akar, Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu söyledi.

“AKLISELİM GALİP GELECEK”

Akar, "Aklıselimin galip geleceğine inanmak istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız" derken, "Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun anlaşmalarını sorgulamak yerine sağduyulu bakış sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

"HER DAMLA DEĞERLİ"

Akar, Türkiye'nin kıyı sularında "haklarını, bağlarını ve çıkarlarını" savunmaya devam edeceğini söyledi. "Denizlerimizin mavi vatanımız olduğu bilinmeli. Her damla değerlidir" dedi.

Vira Haber