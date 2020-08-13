Yunanistan ve ABD Dışişleri Bakanları Doğu Akdeniz İçin Biraraya Gelecek

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’nun, Doğu Akdeniz’deki yükselen gerilimi konuşmak üzere Viyana’da bir araya gelecekleri açıklandı.

ORUÇ REİS YUNANİSTAN'A RAHATSIZLIK VERDİ

Oruç Reis'in 23 Ağustos'a kadar bölgede çalışmalarına devam etmesine onay çıkmasıyla birlikte bölgede tansiyon yükselmiş ve Yunanistan diplomatik olarak hem lobi faaliyetlerine hem de saldırgan açıklamalarına ağırlık vermişti.

Türkiye Oruç Reis’in sismik araştırma faaliyetlerini yürütmesi için NAVTEX ilan etmiş, ardından Oruç Reis’in NAVTEX ilan edilen bölgede faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Yunanistan tarafından sert tepkiler gelmişti.

Yunanistan, durumun çözümü için AB ve ABD’den yardım ve destek istedi. Bu çağrı doğrultusunda Cuma günü Yunanistan ve ABD Dışişleri Başkanları Viyana’da bir araya geleceklerini duyurdu.

CUMA GÜNÜ AB DE TOPLANIYOR

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, paylaştığı mesajda "Doğu Akdeniz, Belarus cumhurbaşkanlığı seçimi ve Lübnan'daki gelişmeler gibi konuları değerlendireceğiz" dedi.

Vira Haber