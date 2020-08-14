Sanayi Üretim Endeksi Haziran Ayı Verileri Açıklandı
Sanayi üretim endeksi karantinanın bitiş ayı olan Haziran ayında aylık bazda yüzde 17.6 artış gösterdi.
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Sanayi üretim endeksi, koronavirüs salgın sürecinde normalleşme sürecinin başladığı Haziran'da aylık bazda yüzde 17.6, yıllık bazda yüzde 0.1 yükseldi.
Uzmanların beklentilerine göre üretimin aylık yüzde 4.7 artması, yıllık yüzde 5.5 düşmesi bekleniyordu.
Sanayi üretimi Temmuz ayında aylık yüzde 17.4 artıştan yüzde 18.0 artışa, yıllık yüzde 19.9 düşüşten yüzde 19.4 düşüşe revize edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Sanayi, Koronavirüs
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