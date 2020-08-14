Jotun ve MarineLine'dan İTÜ Denizcilik Fakültesine Önemli Destek

İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğrenci Yurdu’nun 5’i etüt olmak üzere 159 odası ve 5 mutfağı Jotun Boya ile boyandı.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı’nın (DEFAV) çağrısını cevapsız bırakmayan Jotun Boya, Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şükrü Ergün’ün talimatıyla yerinde tespit yaparak gerekli boyayı sağladılar.

Yurdun boyama aşamasını ise İTÜ DEFAV Yönetim Kurulu Üyesi Kapt. Koray Karagöz’ün yönetim kurulu başkanı olduğu MarineLine üstlenirken, öğrenci odaları, mutfaklar ve toplantı salonları pırıl pırıl hale getirildi.

Öğrencilerin temiz, bakımlı ve hijyen kurallarına tam uyumlu bir yurtta kalmalarının çok önemli olduğunu belirten İTÜ DEFAV Yönetim Kurulu Başkanı Müh. İlker Meşe, verdiği destek için Şükrü Ergün ve Kapt. Koray Karagöz’e teşekkür etti.

Vira Haber