Türkiye’ye büyük ödül

Akdeniz Parlamenter Asamblesi 14. Genel Kurul Toplantısı, Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün göç yönetimi alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı Akdeniz-PA 2020 ödülüne layık görüldü.

Toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Akdeniz Parlamenter Asamblesi Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekilli Atay Uslu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilli Halil Özşavlı ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç katıldı.

Uslu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, göçmen konusundaki çalışmaları nedeniyle layık görüldüğü Akdeniz-PA 2020 ödülünü fazlasıyla hak ettiğini ifade etti.

Ödülü millet adına aldıklarını kaydeden Uslu, "Bugün asamblede Türkiye'yi tabii alkışlıyorlar, insanlık ve sığınmacılar konusunda dünya, Türkiye'ye teşekkür ediyor, ama artık bu konuda biz de dünyayı alkışlamak istiyoruz." dedi.

Uslu, uluslararası kuruluşların da göçmenler konusunda sorumlulukları bulunduğunu belirterek, bu sorumlulukların yerine getirilmesini beklediklerini aktardı.

Akdeniz ve Ege'de insanların öldüğünü hatırlatan Uslu, "Bakın, Akdeniz’de bebekler, insanlar ölüyor. Eskiden denizler kirlenir balıklar kıyıya vurur, şimdi vicdanlar kirleniyor. Bebekler, Aylan bebekler, Ümran bebekler kıyıya vuruyor. Bu bebek ölümlerinden dünya sorumludur. Bebekler ölürken değil uyurken sessiz olunur." diye konuştu.

Uslu, Türkiye'nin göçmenler konusunda çok önemli adımlar attığını ancak hiçbir dünya devletinin destek vermediğini dile getirdi.

Türkiye'nin Suriye'de barış istediğini vurgulayan Uslu, "İdlib'de bir barış süreci olsun istiyoruz, İdlib'te sivil insanların ölmesini istemiyoruz. Bununla ilgili adımlarımız var, biz güvenli bölge oluşsun, Suriyeliler gönüllü olarak ülkelerine dönsün istiyoruz. Biz üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz, çocuklar ölmesin diyoruz, insanlar evinden yurdundan ayrılmasın istiyoruz." ifadesini kullandı.

Uslu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin Türkiye'nin daha fazla Suriyeli sığınmacı alması yönündeki açıklamalarına değinerek, "BM Mülteciler Yüksek Komiserinin görevi, Akdeniz'de ölen sığınmacıları saymak değil, insanların Akdeniz'de ölmesinler diye çaba sarf etmektir. Onları Cenevre Sözleşmesini uygulamaya, çocukların ve göçmenlerin ölmemesi için çaba sarf etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerini özellikle Türkiye'den kaçan FETÖ'cüleri kabul etme konusunda çok cömert davrandığını vurgulayan Uslu, şöyle devam etti:

"İltica hukukunu yerine getirdiklerini söylüyorlar zire dedikleri kişiler terör örgütü üyeleri, Türkiye'deki sivil iradeye, demokrasiye darbe vurmak isteyen kişilerdir. Peki madem ki öyle Esad rejiminden, PKK'dan, PYD'den, DHKP-C'den kaçan sığınmacıları neden kabul etmiyorsunuz. Mademki iltica hukuku gerektiriyor neden uygulamıyorsunuz. Sığınmacılara gelince yok ama teröristlere gelince var. Bu Avrupa ve Yunanistan'ın iki yüzlülüğüdür ve bunu net bir şekilde ifade etmek istiyoruz."

Vira Haber