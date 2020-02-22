Ufuk Teker adaylığını açıkladı

Türk denizcilik sektörünün önemli isimlerinden olan Ufuk Teker, İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği (DEFAMED)’nin genel kurulunda yeni dönemde yapılacak seçimler için aday olacağını duyurdu.

Türk P&I Sigorta Genel Müdürü olan Teker, yeni kurulacak Yönetim Kurulu için tecrübelerini birleştireceklerini söylediği İTÜ mezunlarından olan Av. Çağlar Coşkunsu, Kaptan Barış Ziya Kaya, Baş Müh. Burak Alkoç ve Kaptan Murat Volkan ile çalışmalara başladıklarını belirtti.

Nisan ayında olması planlanan genel kurul için adaylığını açıklayan Teker, mezunu oldukları okuldan sonra elde ettikleri tecrübeleri, birikimlerini ve başarılarını mezunların menfaati için kullanacaklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Mezuniyetlerimizi takip eden yıllarda çalıştığımız birçok şirketin ve büronun kuruluşu ve yönetiminde görev alan bizler, elde ettiğimiz başarı, tecrübe ve birikimlerimizi Mezunlarımızın menfaatine kullanmak üzere bir araya geldik. Mezunlar Cemiyetimizin sahip olduğu önem ve bulunduğu konumun farkında olarak Mezunlarımız için fedakarlıkta bulunabilecek, gönüllü olarak hizmet edebilecek ve çalıştıkları sektörlerin en başarılı kişilerinden seçilecek bir Yönetim Kurulu Aday listesiyle genel kurulumuzun huzuruna çıkacağız. Bu listede bulunan kişiler Mezunlar Cemiyetimize yeni bir nefes katabilecek, bağımsız ve ilerici görüşlere sahip, mesleki tecrübeleri yüksek, enerjik, hizmet etmeye gönüllü, camiamıza bağlılığını ispat etmiş nitelikleri haiz kişiler olacaktır.

Görev süresi boyunca yenilikçi yaklaşım ve sonuç odakları olacaklarını belirten Teker “Atatürk İlke ve İnkılaplarına, derneğimizin tüzüğüne, meslek etik kurallarına bağlılığımız tamdır. Bu bağlamda, mezunlarımızın desteklerini esirgemeyip ilan edilecek genel kurul tarihinde oylarını kullanmak üzere davet eder, seçimlerin her zaman olduğu gibi camiamızı bir araya getirmesini dileriz.” dedi.

Vira Haber