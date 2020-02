En büyük, en sessiz ve en pahalı tekneler nefes kesiyor

85 bin metrekarelik alanda dünya devi 250’nin üzerinde firmaya ev sahipliği yapan fuar, aralarında mega yat, tekne, motor ve yelkenlilerinin de yer aldığı 10.000’i aşkın markanın 3.500’den fazla deniz aracını görücüye çıkarıyor. 1 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda, her bütçeye uygun deniz araçları deniz tutkunlarını bekliyor.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı - CNR Avrasya Boat Show’un resmi açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ceyda Erem ve DENTUR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alparslan Sirkecioğlu’nun ev sahipliğinde yapılan tören T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Gülle, İİB – Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cem Seven, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Başaran Bayrak ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yabancı ziyaretçi sayısı % 20 arttı

Fuarın açılış töreninde konuşan CNR Holding İcra Kurulu Üyesi / CEO Ali Bulut, fuarın geçen yıla göre yüzde 20 civarında büyüdüğünü ifade etti. 2019 yılında 120 binin üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını açıklayan Ali Bulut, bu yıl ise 150 bini aşkın deniz tutkununa ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Deniz aşığı olmanın sanıldığı gibi lüks bir hobi olmadığının da altını çizen Ali Bulut, “Toplumun her kesimine uygun mütevazi bütçeli deniz araçları var. Türkiye’de kişi başına düşen tekne sayısını artırmak için deniz sevgisini aşılamalıyız. Fuarımızın en önemli işlevi budur” dedi. CNR’ın düzenlediği fuarlara katılan yabancı alıcı sayısının her yıl arttığına dikkat çeken Ali Bulut, “2017 yılında 160 bin olan yabancı ziyaretçi sayımız, 2019’da 225 bine çıktı. Bu yıl ise 300 bin rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Bir fuar turistinin kişi başı 2.000 dolar gelir bıraktığını düşünecek olursak, fuarların turizme katkısını çok daha net görebiliriz” dedi.

81 ilimizde kültürel değerlerimiz ön plana çıkıyor

Törende konuşan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise; dünya ticaretinin yüzde 85’inin denizler ile yapıldığına dikkat çekti. Ahmet Misbah Demircan, “Dünya turizminde deniz turizminin payı oldukça büyük. Bakanlık olarak hedefimiz kişi başı harcamayı 650 dolara çıkarmak. Özellikle yat turizmi gibi katma değeri yüksek sektörler bizim için çok önemli. Ülkemizde kara, hava ve demiryolu bir entegrasyon çerçevesinde gelişiyor. Deniz ticareti ve yat turizminde de hedefimiz aynı. Bu açıdan bakıldığında bu fuarın kıymeti daha bir ortaya çıkıyor” dedi. 30 yıl önce turizm denilince akla deniz, kum güneş geldiğini, şimdi ise kültürel zenginliklerin ön plana çıktığını vurgulayan Ahmet Misbah Demircan, “Gaziantep’te gastronomi turizmini, Şanlı Urfa’da Göbeklitepe’yi konuşuyoruz. Kısacası 81 ilimizin 81’inde de kültürel değerlerimizi ön plana çıkarıyoruz” dedi. Sektörün KDV indirimi talebini de değerlendiren Ahmet Misbah Demircan, “Sektörün taleplerini aldık ve makro değenler içerisinde vakti geldiğinde gerçekleştirilecektir” dedi.

Sektörün genel ihracat içerisindeki payı % 11

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ise; yaptığı konuşmasında denizcilik sektörünün ihracat potansiyeline değindi. Geçen yıl genel ihracat rakamı içerisinde yüzde 11’lik pay ile önemli bir başarı elde edildiğini de söyleyen İsmail Gülle, “101 ülkeye ihracat yapan bir sektörden söz ediyoruz. Ulaşılması gereken pazarlara ulaşmışız, ama daha fazla yerde olmalıyız. Sektörümüze inanıyoruz. Özellikle kurda yaşanan dalgalanmalara rağmen geçen yıl genel ihracat sektörlerinin üzerinde bir artış yakalandı. Bu sebeple de biz Türkiye Tanıtım Grubu olarak, sektörün her daim yanındayız” dedi.

560 vatandaşa amatör denizcilik eğitimi verildi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Cem Erdem ise konuşmasında, dünya üzerindeki deniz hakimiyetinin öneminden söz ederek, “Deniz ulaşımını geliştirmek amacıyla bakanlık olarak ticaret odalarımızla ve STK’larımızla birlikte önemli atılımlar yapıyoruz. İnsanlar başka kıtaları deniz yolu ile keyfediyorlar. Kendi fikirlerini deniz yolu ile yayıyorlar. Denizler olmasa dünyanın yarısı açlıktan yarısı da soğuktan kırılırdı. Yaşam kaynağı olan denizciliğin işletilmesi için biz de devlet olarak çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda 16 ayda 71 ilde 3 bin eğitim düzenledik ve 560 vatandaşımıza amatör denizcilik eğitimleri verdik. Amacımız insanlarımıza denizciliği sevdirmek” şeklinde konuştu.



"Denizcilik bir kültürdür”

Törendeki konuşmasında DENTUR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Sirkecioğlu ise; CNR Avrasya Boat Show’un bir kültür fuarı olduğunu ifade ederek, “Deniz ve denizcilik bir kültür bir tutkudur. Ancak ülkemizde henüz bu kültürü tam olarak oluşturabilmiş değiliz. Deniz turizmini Akdeniz çanağındaki diğer ülkeler kadar özümseyemedik. Payımızı artıracak bazı düzenlemelere ihtiyacımız var. Akdeniz ve Ege’de tekne bağlama kapasitesi 600 bin iken, bizim buradan aldığımız pay yüzde 4’tür. 80 marina ve 20 bin tekne bağlama kapasitemiz var” dedi. Sektöre uygulanan KVD oranının düşürülmesini de talep eden Alparslan Sirkecioğlu, “Otel konaklamalarında yüzde 8 olan KDV yat turizminde yüzde 18 olarak uygulanıyor. Rekabetimizin önündeki en önemli engel olan KDV’de düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Bu sayede kayıt dışılığın da önüne geçilerek, aslında gelirin azalmasından ziyade gelir artırımının yaşanacağını düşünüyoruz” dedi.

Sektör modadan tekstile birçok sektörün geliştiriyor

İİB – Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven ise konuşmasında, yat ihracatının önemli ve prestijli bir sektör olduğunu kaydetti. Dünyada tekne üretiminin önemli olduğu ülkelerde istihdama da fazla katkı sağlandığını belirten Cem Seven, “Sektörümüz tekstil, moda ve mobilya gibi sektörlerin de gelişmesini sağlıyor. Sektörümüz yüksek mühendislik isteyen ve inovatif ürünlerin oldukça fazla kullanıldığı bir sektördür” dedi. Türkiye’de yapılan Boat Show fuarlarının fazlalığından da yakınan Cem Seven, “Türkiye’de yılda ikisi karada ikisi de denizde olmak üzere 4 adet fuar yapılıyor. Tıpkı yurtdışındaki örneklerinde olduğu gibi yılda biri karada biri de denizde olmak üzere 2 fuarın yeterli olacağını düşünüyoruz” dedi.

“20 ülkeye gemilerimizi teslim ettik”

Törende konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak ise; Türkiye’nin ve dünyanın en önemli fuarlarından birinde olduklarını belirterek, “Fuarlar ülkelere ve şehirlere ayrı bir değer katıyor. 2020 yılında özellikle deniz turizminde önemli bir artış bekliyoruz. Gemi inşa sektöründe yine tamir ve bakım kısmında oldukça iyi durumdayız. 2019 yılında 20 ülkeye gemilerimizi teslim ettik. Dünyada 24 metre ve üstü mega yat üretiminde dünyada ilk 4 sıradayız. Sektörümüz 21. Yüzyılın parlayan yıldızı olacaktır” dedi.

1.000 lira ile 40 milyon lira arasında deniz araçları

85 bin metrekarelik alanda dünya devi 250’nin üzerinde firmaya ev sahipliği yapan fuarda aralarında mega yat, tekne, motor ve yelkenlilerinin de yer aldığı 10.000’i aşkın markanın 3.500’den fazla deniz aracı sergileniyor. Ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürün de görücüye çıkacağı fuarda, deniz tutkunları hayallerine 1.000 lira ile 40 milyon lira arasında değişen araç fiyatlarıyla kavuşabilecekler.

Fuar etkinlikleriyle de ilgi odağı olacak

CNR Avrasya Boat Show, Sea Talks etkinliğiyle de katılımcıların ilgisini çekecek. Aralarında Edhem Dirvana, Sir Chay Blyth, Sercio Davi, Tahsin Ceylan, Ayşe Aslı Başak, Hülya Güler, Doç. Dr. Burcu Özsoy, Mustafa Taviloğlu ve Behzat Şahin’in de yer aldığı dünyaca ünlü isimler denizi, tutkularını ve yolculuklarını deniz severlerle paylaşacaklar. Fuarda ayrıca çevreci sanatçı Şinasi Yelkenci’nin denizden çıkardığı atıklardan oluşan ‘Palıkhane” isimli sergisinin yanı sıra DENTUR, Gezgin Korsanlar ve DADD gibi kuruluşlar çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Vira Haber