Sefine Tersanesi’nden işçi ölümüyle ilgili açıklama

İddiaya göre geminin baca yıkama esnasından yukarıdan düşerek hayatını kaybeden K.K. (35) adlı işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

İddiaları reddeden Sefine Tersanesi ise işçinin yıkama esnasında değil kendi görev yeri olmayan bir yerde yüksekten düşüp hayatını kaybettiğini belirtti. Meydana gelen olaydan dolayı son derece üzgün olduklarını belirten Sefine Tersanesi’nin açıklaması şöyle:

“Tersanemizde gerçekleşen iş kazasıyla ilgili olarak, olayın gerçekliği ve kamuoyunu bilgilendirmek adına, olayın oluş şekline ilişkin aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gerekli görülmüştür.

Müteveffa işçi, gemi bacasının yıkanması esnasında değil, bu çalışma bittikten sonra ve de çalışma alanın dışında ve şeritle girilmesi yasaklanmış kapalı bir mahalde, kendi dikkatsizliği sonucu olarak yüksekten düşmesi sonucu maalesef vefat etmiştir. Tersanede her iş için çalışma mahalli belirlenmekte ve çalışma izin belgesi düzenlenmektedir. Müteveffa işçinin çalışma alanının dışında neden bulunduğu ve düştüğü soruşturulmaktadır.“

Vira Haber