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Denizci öğrencilerden Galataport gezisi

Denizci öğrencilerden Galataport gezisi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri Galataport İstanbul'a teknik gezi düzenlendi.

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 17 Şubat Pazartesi günü Galataport İstanbul'a teknik gezi düzenledi. Gezide öğrencilere öğretim üyeleri, Dr. Öğr. üyesi  Birsen Koldemir, Öğr. Gör. Kaptan Ersoy Kaçmaz, Dr. Öğr. üyesi Sibel Bayar, Arş. Gör. Olgay Okşaş eşlik etti. 25 öğrenci ile beraber gerçekleşen gezide Galaport'un yapım aşamaları incelendi.

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Galataport Hakkında

Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek, turizmden kültür-sanata kadar hayatın her alanına dokunacak bir dünya projesi olan Galataport İstanbul, 2020’nin mayıs ayında açılması planlanıyor.

Alana vasfını veren "Kruvaziyer Yolcu Terminali" proje kapsamında dünya standartlarında yeniden kurgulanarak İstanbul ve Türkiye’nin dünyaya denizden açılan kapısı olmayı hedefliyor.

Vira Haber

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