TURKON LINE 25. Yılını Kutluyor

Dünya deniz ticaretinde çok önemli bir yeri olan Amerika’ya konteyner taşımacılığı yapmak üzere kurulmuş olan Turkon Line, sektöründe en kısa transit süreyi sağlayarak, Amerika’ya ilk direkt servis veren Türk firması olmuştur. Sonraki yıllarda kurduğu ülke ve bölge müdürlükleri, acente anlaşmaları ile servis ağını genişleterek odaklandığı pazarlarda büyümesine devam etmiştir. Bugün, 4 kıtada 23 ülkede, 11 Turkon Ofisi, 19 acente ve 37 acente ofisi ile büyük bir organizasyona sahiptir.

Amerika, Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz pazarlarında aktif olarak konteyner taşımacılığı hizmeti sunan Turkon Line, sektörün öncü markalarından biridir. Özellikle odaklandığı pazarlardan Doğu Akdeniz, Amerika’nın Doğu Kıyısı ve Türkiye’de pazar liderleri arasında yer alan şirket, müşteri odaklı yaklaşımı ve “Müşteriye Özel Çözümler” hizmet anlayışı ile sektörde fark yaratmaktadır. Benimsediği bu hizmet modelini, müşterilerinin ihtiyaçlarını ön planda tutarak, tamamen memnuniyetleri üzerine tasarlamış ve sektörde referans noktası olmuştur.

Turkon Line CEO’su Sayın O. Alkın Kalkavan’ın şirketin 25. Yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada, firmanın geldiği noktadan, gelecek hedeflerinden ve yenilenen Turkon Line logosundan bahsetti. “Turkon Line olarak, çeyrek yüzyıllık deneyim ve gelişimin ardından Türk ekonomisinin en saygın şirketleri arasında yerimizi gururla aldık. Son dönemde odaklandığımız konular arasında, hayata geçirdiğimiz Maritime 4.0 Dijital Dönüşüm Projemizde, SAP'nin ilk sektörel çözümü olan CSL (Container Shipping Line)'i tüm modülleriyle kullanan dünyadaki ilk konteyner taşımacılık firmasıyız. Turquality Marka Programı’na giren ilk hat şirketi olarak, hedef ülkelerde planladığımız yatırımları hayata geçirmek ve marka faaliyetleri ile derinleşmek, odaklandığımız diğer konular arasında. Turkon Line olarak, operasyonel mükemmellik, sürdürülebilirlik ve bunun çıktısı olarak da müşteri memnuniyetini iyiden mükemmele taşımayı hedefliyoruz. Bizler hazırlıklarını ileriye dönük yapabilen, insan kaynaklarını iyi seçmiş ve kurum için müşterinin önemini iyi kavrayıp stratejilerini bu doğrultuda oluşturmuş şirketlerin geleceğe güvenle bakabileceğine inanmaktayız. Rekabet gücümüzün sürdürülebilir olabilmesini bu şartlara bağlıyoruz. Sürekli gelişim bizim önceliğimiz. 25. Yılımızı kutlarken yeni logomuzun ve yeni logomuzla bütünlüğü sağlayacak dokularda tasarlanan 25. Yıl logomuzun da kullanımına bugünden itibaren başlıyoruz. Bu gurur tablosunun ortaya çıkmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, nice başarılara hep birlikte ulaşmayı dileriz.” dedi.

