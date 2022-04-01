Fransa Mahkemesi Karar Verdi Rus Gemisi Serbest Bırakıldı

Fransız mahkemesi, Rus dökme yük gemisi Pola Ariake’nin Mart ayının başından beri tutulduğu Lorient limanından serbest bırakılmasına karar verdi.

Pola Ariake adlı Rus gemisi, Rusya Ukrayna savaşının başlamasından üç gün sonra, 27 Şubat’ta Lorient’e gelmişti. Gemi Rus nakliye kiralama şirketi GTLK Global’in denizcilik kolu GTLK Asia M7 holdinge ait.

Fransız gümrük yetkilileri, Lorient limanına gelmesinden kısa bir süre sonra Pola Ariake’yi gözaltına aldı. Gemiye el konulduğu sırada GTLK’nın başkanı, AB yaptırımlarına tabi olan Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaly Savelyev’di. Savelyev, 5 Mart’ta yönetim kurulu görevinden istifa etti.

Fransız Mahkemesi, GTLK yönetiminden istifa ettiği için Fransız gümrüklerinin gemi ile yaptırım uygulanan kişi arasında yeterince bağlantı gösteremediğine hükmetti ve geminin serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Fransız gümrüğüne limandaki gecikmeden kaynaklanan zararlar için geminin armatörüne 110.000 dolar ödeme talimatı verdi. Gümrük yetkililerinin karara itiraz edeceği belirtildi. Kararın ardından Pola Ariake adlı Rus gemisi, 28 Mart’ta limandan ayrıldı.

Öte yandan halen Fransa’da iki Rus gemisi tutuklu bulunuyor.