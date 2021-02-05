Turkon, Turquality Kapsamına Alınan İlk ve Tek LINE Oldu

20 yılı aşkın süredir Amerika, Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz pazarlarında aktif olarak deniz taşımacılığı hizmeti sunan Turkon Line’ın ana pazarları arasında Türkiye, ABD, Mısır, İsrail, Lübnan, İspanya, İngiltere, Benelux, Almanya ve Kuzey Kıbrıs bulunmakta. 23 ülkede, 28 Acente, 44 Acente ofisi ve 5 ülkede, 11 Turkon Ofisi faaliyet gösteriyor. Ana amacı, hedef pazarlara odaklanma stratejisi ve başarıyla uyguladığı “Müşteriye Özel Çözümler” Hizmet Modeli ile sektörde referans noktası olmaktır.

Süreçlerin gözden geçirildiği ve global düzeyde iyileştirmelerin yapıldığı dönemin ardından, Turquality denetimleri başarıyla tamamlandı ve Turkon Line “Marka Destek Programı” kapsamına alındı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Turkon Line CEO’su Sayın O. Alkın KALKAVAN, “Markaların global pazarlarda desteklenmesini amaçlayan Turquality’nin Marka Destek Programı’na layık görülen, sektörümüzde ilk ve tek Line olduğumuz için son derece gururluyuz. Hedeflerimize büyük bir sorumlulukla yürürken, Turquality bize çok büyük bir ivme kazandıracak ve global arenada tam yol ilerlememizi sağlayacaktır. Özellikle hedef pazarlarımıza yönelik yatırımlarımıza ve marka bilinirliğini artıracak faaliyetlerimize daha da hız katacaktır. Turquality Marka Destek Programı sadece programa dahil olan şirketlere değil, Türkiye markasına da büyük katkı sağlamaktadır.” dedi.

Vira Haber