Deniz Ticareti Dergisi’nin Şubat Sayısı Çıktı!

Denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Şubat ayı sayısında meclis toplantısında gündeme getirilen son ekonomik gelişmelerin değerlendirmesi yer alıyor.

Denizcilik camiasını ilgilendiren zengin içeriği ile makaleler, söyleşiler ve istatistik raporlarının bulunduğu dergide ayrıca son bir ay içerisinde gerçekleşen önemli faaliyetlerde okuyucunun beğenisine sunuluyor.

Derginin Şubat ayı sayısında ayrıca, balıkçılık sektöründeki gelişmelerin değerlendirildiği özel bir ek de bulunuyor.

Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi okumalar…

Vira Haber