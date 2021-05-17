Turkon'dan İsrail'e Silah Taşıyan Gemiye İlişkin Açıklama

İsrail’e silah taşıdığı iddia edilen Asiatic Island isimli geminin Turkon Line’ye ait olmadığı geminin 5 yıl önce Asiatic Lloyd Shipping firmasına satıldığı ortaya çıktı.

Turkon Holding sosyal medyada kendileri ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı için kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayımladı. Turkon tarafından yapılan o açıklama:

“Bazı Sosyal medya hasaplarından şirketimizin isminin hatalı bir şekilde geçtiği tespit edilmiştir. Asiatic Island isimli geminin şirketimizle ilgisi bulunmamaktadır.

Söz konusu gemi 1 Şubat 2016 tarihinde Asiatic Lloyd Shipping firmasına satılmştır.

Gemilerimizle ve şirketimizle ilgili güncel bilgileri www. turkon.com adresinde bulabilirsiniz”

SEVKİYAT YAPMAYI KABUL ETMEDİ

İtalya’da Sendikalar Birliği (USB) Toskana şubesi, Livorno Limanı’na gelen gemiye İsrail’e silah taşıdığı gerekçesiyle sevkiyat yapmayı kabul etmedi.

USB Toskana şubesinden yapılan açıklamada, Cenova Liman İşletmeleri Kolektifinin ve Weapon Watch kuruluşunun raporları doğrultusunda İsrail’in Aşdod Limanı’na silah taşıdığı belirtilen “Asiatic Island” gemisinin dün Livorno Limanı’na geldiği bildirildi.

Gemideki silahların çok sayıda Filistinli sivil ve çocuğu öldürmek için kullanılacağı ifade edilen açıklamada, “Asiatic Island” gemisine Livorno’da herhangi bir ek patlayıcı madde ve silah sevkiyatı olup olmadığının henüz bilinmediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Livorno liman işçilerinin böyle bir silah sevkiyatının olup olmayacağını araştırdığına işaret edilerek, “Çalışmak önemli, özellikle böyle bir zamanda ancak sivil halka yönelik devam eden katliamlara gözlerimizi kapatamayız ya da daha kötüsü buna suç ortağı olamayız.” ifadesi kullandı.

Açıklamada ayrıca çok sayıda zırhlı aracın iskelede gemiye yüklenmek için beklediğine dair bazı bildirimlerin de geldiği aktarıldı.

Söz konusu silahların savaşta kullanılması haricinde işçiler ve Livorno halkı için de güvenlik riski taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, USB olarak bugün Livorno kent merkezinde Gazze Şeridi’nin bombalanmasının ve Filistin topraklarının işgalinin durdurulması için Filistin’e destek mitingi düzenleneceği belirtildi.

Vira Haber