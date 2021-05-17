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Nippon, KOSDER Akademiye Konuk Oluyor

Nippon, KOSDER Akademiye Konuk Oluyor

KOSDER Akademi tarafından düzenlenecek ‘’deniz boyalarında son teknoloji ve yeni nesil boyalar’’ başlıklı etkinliğin konuğu Nippon Deniz Boyaları Key Account Manager Mehmet Kemal Can.

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KOSDER Akademi tarafından organize edilen ‘’deniz boyalarında son teknoloji ve yeni nesil boyalar’ başlıklı online panele Nippon Deniz Boyaları Key Account Manager Mehmet Kemal Can konuk olacak.

KOSDER yönetim kurulu üyesi Gökhan Özcan'ın moderatörlüğü üstleneceği etkinlik 18 Mayıs Salı günü saat 14:30'da gerçekleştirilecek. 

Etkinliğe şu link üzerinden katılınabilecek: https://us02web.zoom.us/j/85955608405

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Vira Haber

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