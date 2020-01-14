TURMEPA Bodrum Şubesi’nde Görev Değişimi

TURMEPA Bodrum Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu 11 Ocak 2020 tarihinde yapıldı. 8 yıldır TURMEPA Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Yaman Olgaç’a teşekkür plaketinin verildiği Genel Kurulda yeni yönetim belirlendi. Aynı zamanda İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı olan Orhan Dinç, TURMEPA Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, “TURMEPA, 25 yıl önce mavi yolculuğuna başladı. Çeyrek asırdır sürdürdüğümüz bu yolculukta, 8 milyon 330 bin öğrenciye çevre dersleri verdik, mavi eğitimlerimizin dalga dalga yayılması için 18 bin 500 eğitimci yetiştirdik. Atık toplama teknelerimizle cennet koylarımızda 37 milyon 800 bin litre atık suyun denize karışmasını önledik, 8 bini aşkın gönüllüye eriştik. Projelerimiz, farkındalık çalışmalarımızla 52 milyon kişi tarafından görüldük. Türkiye’de bugüne kadar deniz odaklı en az 40 projeyi hayata geçiren TURMEPA’nın Bodrum Şubesi ise 2011 yılının sonunda kuruldu. 2012 yılı itibariyle Sayın Yaman Olgaç şube başkanlığını üstlenerek Bodrum’un mavi kalması için çok başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. Kendisine ve bu süreçte emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederiz.” diyerek Olgaç’a teşekkür plaketi takdim etti.

“Bodrumda mavi kazanacak”

Şubenin geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bilgi veren Yaman Olgaç, sekiz yılın ardından artık bir kan değişiminin gerektiğini belirterek tüm üyelere katılımları için teşekkür etti. Olgaç başkanlığındaki Yönetim Kurulu, geçmiş dönem faaliyetleri için oy birliğiyle ibra edildi. Genel Kurulun Divan Başkanlığını Baran Akcan üstlenirken diğer Divan Heyeti üyeleri Doğan Güneri, Sinem Çınar ve Aslı Dinç oldu. Genel Kurul sonrası ilk toplantısını yapan Şube Yönetim Kurulu, tüzük gereği kendi aralarında görev dağılımı yaparak Orhan Dinç’i TURMEPA Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirledi.

TURMEPA Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Dinç şunları söyledi: “İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube olarak hali hazırda, ücretsiz hizmet veren katı atık alım teknemiz bulunmakta. Biz bu teknemizi çalıştırmaya başladığımız ilk günden itibaren birçok koy ve kıyıdan 5000 poşet katı atık topladık. Bu bizim hali hazırda olan farkındalığımızdı. Şimdi Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA Bodrum Şube Başkanı olarak da yoğun bir şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Projeler üretip eğitimler vererek bu anlamda farkındalık yaratacağız. Ekmek yediğimiz denizlerimiz ve kıyılarımızın temiz olması bizim en değerli mirasımızdır. Görevimizi bize yakışır bir şekilde yerine getireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bodrum’da mavi kazanacak.”

Vira Haber