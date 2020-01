MSC Cruises geleceğe hazırlanıyor

Dünyanın önde gelen, gelecek danışmanlığı firmalarından birisi olan The Future Laboratory ile ortaklı hazırlanan bu rapor, gelecekte seyahat ve ağırlama markalarının, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sunmaları gereken ultra yüksek çözünürlüklü (UHD) deneyimlerin nasıl olması gerektiğini tanımlıyor. İnsanların gündelik hayatta kurdukları yoğunlukları, şehirleşme ve demografik dönüşümün de etkisini dikkate alan bu rapor, cruise endüstrisinde gelecekte ortaya çıkabilecek bazı fırsatlara ve karşılaşılacak bazı zorluklara da değinmektedir.

“Artık lüks değil, süper ötesi lüks olacak”

Gelecekteki konuk deneyimleri trendi; Kişiselleştirilmiş akıllı kabinler, insan odaklı eğlenceler ve belirli bir amacı olan seyahatler olacak. Lüks artık süper ötesi lüks olacak, spalar daha canlandırıcı olacak, eğlenceler 5 boyutlu veya daha fazla olacak ve konukların yaşamlarıyla zihinlerini zenginleştiren amaca yönelik tüm seyahatler gelecekte standart hizmetler sınıfında değerlendirilecek. Gelecekteki konuk profili keşif ve kişisel gelişim talep ederken aynı zamanda değişkenliğe, özgürlüğe ve kültürel akışa değer verecek. Seyahat markaları daha geniş bir düşünce yapısına ve farklı bakış açılarına sahip olan tüm bireylere, onların gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunan deneyimler sunarak bu talebi karşılayabilecek.

"Sürdürülebilir seyahat konusunda kararlıyız"

MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago “Cruise endüstrisinin zorluklarından biri de, bundan 30 yıl sonra bile hala en son teknolojik gelişmeleri içinde barındıracak yeni gemilerin tasarlanmalarına ve inşa edilmelerine her zaman devam edilmesi gerektiğidir. Bu açıdan bakıldığında inovasyon ve müşteri trendlerini genlerimizin merkezine konumlandırarak, zamandan bağımsız bir tarz ile birleştirirken aynı zamanda geleceğe dair güçlü ve açık bir vizyon sunmamız gerekecektir. Sürdürülebilir seyahat konusundaki kararlılığımız ile, misafirlere gelecekte sunulması gereken tüm deneyimleri akıllı inovasyon ve tasarımlar sayesinde kolaylaştırabileceğiz.”

Yapay zeka konukların ihtiyacını karşılamada yardımcı olacak

Geleceğin konukları daha fazla kişiselleştirilmiş tatil deneyimleri talep edecekler ve teknoloji bu noktada, kişiye özel deneyimler sunabilmek için markalarla gerekli olan bilgileri sağlayacaktır. Veri Kimlik Cüzdanlarının eğilimini gösteren raporda; markaların dinamik, kesintisiz ve daha fazla kişiselleştirilmiş konuk deneyimleri yaratmasının mümkün olacağını belirtiliyor. Cruise gemileri ve tatil mekanları birer veri merkez noktaları olacak ve konuk davranışları değerlendirilerek, sunulan hizmetler hakkında iyileştirmeler yapılabilecek. Yapay Zeka asistanları ve giyilebilir teknolojiler konukların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynayacak. MSC Cruises, sesle çalışan Yapay Zeka teknolojisini, konuklarının kullanımına sunma konusunda halihazırda öncü konumundadır. 2019 Mart ayında tanıtılan ZOE, dünyanın ilk dijital cruise seyahat asistanıdır. Şuan başka dil seçenekleri de geliştirilmekte olan ZOE, cruise konuk deneyiminin dahili bir parçası olma yolunda evrilirken her bir konuğun tercihlerine göre ihtiyaçlarını tahmin edebiliyor ve kişiye özel bilgiler sağlayabiliyor.

Meraviglia sınıfı gemilerdeki yeni Cirque du Soleil at Sea gösterileri tüm bu unsurları geminin merkezine taşıyor. Bu canlı eğlence, insan performansı sanatının enerjik bir yansımasıdır. Cirque du Soleil at Sea gösterilerinin herhangi bir dile özgü olmaması ile tüm demografik engeller ortadan kalkmakta ve evrensel bir çekicilik yaratmaktadır. Sınırsız yaratıcılıkları, kusursuz işciliği ve özgünlüğe olan bağlılıkları, her gösterilerinde belirgin bir şekilde ortaya çıkarak kendini göstermektedir. Bazı gösteriler; örneğin EXENTRICKS gibi, topluluğu aktif bir şekilde etkinliğe katılmaya davet ederken, bu gösterilerinin tamamı, etkileşiminin düşsel özgürlüğünü konuklarına sağlayabilmektedir.

“Denizle olan bağımız en büyük mirasımız”

Mr. Vago, “Denizle olan bağımız bir miras olarak bize kaldı, bu açıdan bakıldığında bu mirası çevreye ve gezegenimize bir bütün olarak geri kazandırırken önemli bir görev üstlenme konusunda büyük bir fırsatımız var. Denizcilik faaliyetlerimizde karbon nötr hale gelen ilk kruvaziyer hattıyız. Çevreyi koruma taahhüdümüze yaptığımız bu vurgu, sadece okyanusları korumak için duyduğumuz kişisel tutkumuzdan değil aynı zamanda konuklarımıza sürdürülebilir bir seyahat imkanı sunma heyecanımızdan kaynaklanıyor.” diyerek ekledi.

Belirli bir amaca yönelik seyahat talebi için ağırlama faaliyetleri yürüten markalar, henüz imara açılmamış ya da terkedilmiş alanları benzersiz alanlara dönüştürerek Yeniden Tasarlanan Tatil Alanlarının büyümesini sağlayacak, böylece bu alanları muhteşem destinasyonlara ekleyerek, bölgedeki yerel ekonominin gelişmesini sağlayacak.

Bahamalar’da bulunan Ocean Cay MSC Marine Reserve Adası bu destinasyonlara örnek olarak gösterilebilir. MSC Cruises, eskiden toprak kazı alanı olan bu endüstriyel bölgenin, çevre dostu bir destinasyona dönüştürülmesi için büyük bir çaba göstermiştir. Ada, hem çevre ve hemde Bahamalar'ın yerel toplulukları açısından olumlu yönde geliştirilerek, bölgede uzun vadeli bir kalkınma sağlayacaktır.

Vira Haber