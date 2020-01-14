Kadınlar için nefesini tuttu, Guinness rekorlar kitabına girdi

Tekirdağ’da bir ortaokulun beden eğitimi öğretmeni ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu sporcusu olan Bilge Çingigiray 25 Mart 2019’da bir kadının su altında yürüyeceği en uzun mesafeyi katetmek için havuza girmişti. Rus sporcu Marina Kazankova’nın 69 metre yürüyerek elde ettiği rekoru Türkiye’nin 81 şehrinde yaşayan kadınlara armağan etmek için 81 metre yürümek isteyen Çingigiray, suya rekor gözlemcileri eşliğinde dalmıştı.

'Suyun Altında En Uzun Mesafe Yürüyen Kadın'

Profesyonel bir ekibin çalışmasıyla, tek nefeste havuzda 81 metre yürüyen genç sporcu 137 saniye nefesini tutmuştu. Havuzda 6 dakika 23 saniye nefesini tutarak Türkiye kadınlar statik Apnea rekorunu halen elinde bulunduran Çingigiray’ın rekoru, Guinness Dünya Rekorlar Kurumu tarafından onaylandı. Nefesini 7 dakikadan fazla tutabilen milli sporcu, 'Suyun altında en uzun mesafe yürüyen kadın' oldu. 2020 yılında sportif denemeleriyle Türkiye’nin adını daha çok duyuracağını söyleyen Bilgi Çingigiray, “2019 benim için Guinness Dünya Rekoru’nu ülkemize getirerek Türk kadınlarına armağan ettiğimiz güzel bir yıl oldu. Yeni hedefim, ülkeme dünya şampiyonluğunu getirmek” dedi.

Vira Haber