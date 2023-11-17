TURMEPA Filosu 5 Milyon Litre Sıvı Atık Topladı

Ülkemizin en özel koylarına ev sahipliği yapan Ege ve Akdeniz, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşırken, denizlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da TURMEPA koruması altındaydı. TURMEPA tekneleri sezon boyunca 10 bin tekneden 5 milyon litre siyah ve gri su toplayarak denizlerimize karışmasını önledi.

Her yıl büyüyerek etki alanını genişleten TURMEPA Filosu, Göcek’te 4, Bodrum’da 2, Çeşme, Hisarönü, Selimiye ve Adrasan'da birer tekne olmak üzere toplam 10 atık alım teknesiyle mavi yarınlarımıza umut olmaya devam etti. Tekne turizminin en yoğun olduğu bölgelerde yat ve turistik teknelere mobil olarak atık alım hizmeti veren TURMEPA, yine verimli bir sezon geçirerek sıvı atık alımında büyük başarıya ulaştı. Haziran ayında vira diyen 10 tekne, sezon boyunca 10 bin tekneden 5 milyon litre siyah ve gri su toplayarak denizlerimize karışmasını önledi. Böylece TURMEPA’nın 29 yılda topladığı sıvı atık miktarı 52 milyon litreye ulaştı!

Sezon boyunca bölgelerdeki ihtiyacı sorunsuz şekilde karşılayan; TURMEPA I, TURMEPA III, DTO Fethiye ve TURMEPA Ford Otosan tekneleri Göcek’te, TURMEPA II Çeşme’de, DenizTemiz 3 Hisarönü Körfezi’nde, DenizTemiz 4 Selimiye’de, TURMEPA S ve TEKİROVA 1 Bodrum’da, The Phantom teknesi ise Adrasan’da Kasım ayına kadar faaliyetlerini sürdürdü. Sezonun sona ermesiyle kışlama ve bakım onarım çalışmaları için karaya alınan TURMEPA tekneleri, gelecek sezon da maviliklerin geleceğe güvenle aktarılması için hizmet vermeye devam edecek.

Maviye duyarlı sponsorların desteği sürüyor

TURMEPA’nın mavi mücadelesine güç katan tekne sponsorları Arkas Holding, Sanko Enerji, Tüpraş, Garanti BBVA, Ford Otosan, Zen Pırlanta, Yorglass, Skoda ve Sanmar Denizcilik ile teknelerin yakıt sponsorluğunu üstlenen Opet’e sonsuz teşekkürler.

Vira Haber