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"Norwegian Gem" Kruvaziyeri Alanya Limanı'na Demirledi

"Norwegian Gem" Kruvaziyeri Alanya Limanı'na Demirledi

Bahama bayraklı "Norwegian Gem" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

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Limasol'dan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 295 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu ABD'li 1519 yolcu ve 1032 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

Gemi, akşam saatlerinde Heraklion'a hareket edecek.

Vira Haber

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