TÜİK, Temmuz-Eylül Dönemi İş Gücü İstatistiklerini Açıkladı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da bu dönemde değişim göstermeyerek yüzde 48,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da değişim göstermeyerek yüzde 48,4 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken, kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 37 bin kişi azalarak 34 milyon 942 bin kişiye düştü. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık azalışla yüzde 53,4'e geriledi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 35,9 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 30 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi, hizmet sektöründe 278 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 226 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 58'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat azalarak 44 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,9 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.

Vira Haber