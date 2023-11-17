Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran, 15 Kasım 2023 Çarşamba günü, Uluslararası Karayolu Taşımacılık Birliği’nin (International Road Transport Union-IRU) 75. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen, “Geleceğe Giden Yol, Bağlanabilirlik, Dijitalleşme, Yeşil Lojistik” başlıklı etkinliğe katıldı.



Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tamer Kıran, yurtdışındaki bir toplantı nedeniyle etkinliğe katılamayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamlarını iletti. IRU’nun 75. yıl dönümünü kutlayan Tamer Kıran, TOBB olarak 1966 yılından beri tam 57 yıldır IRU ile çalıştıklarını, karayolu taşımacılık sektörüne yönelik çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.



Bu süreçte IRU’nun, TIR sisteminin sağlıklı bir şekilde işletilmesi, güvenli ve sürdürülebilir taşımacılığın tesis edilmesi, taşımacılığın ve ticaretin geliştirilmesi yoluyla refah artışı sağlanması yolundaki faaliyetlerine katkı sağladıklarını belirten Tamer Kıran, bu vesileyle IRU’yu, Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreteri ve çalışanları nezdinde 75 yıldır gösterdikleri çaba ve yürüttükleri çalışmalar nedeniyle kutladı.



Konuşmaların ardından IRU Başkanı Radu Dinescu ve Genel Sekreteri Umberto de Pretto, Tamer Kıran’a plaket takdim etti.

Vira Haber