TURMEPA, İstanbul çocuklarını denizle buluşturuyor

TURMEPA ve Üsküdar Belediyesi İstanbul çocuklarını denizle buluşturuyor. Bu yıl 10. kez düzenlenen TURMEPA çocuk şenliği İstanbul Boğazı’nda çocuklara, denizle daha yakından temas kurmanın, denizle iç içe olmanın keyfini yaşatacak.



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar deniz şenliğine sizi bakın, nasıl davet ediyorlar:

Bizler; İstanbul ÇEKMEKÖY ve ÜSKÜDAR’da yaşayan ilköğretim okulu öğrencileriyiz.

İçinden deniz geçen şehrin çocukları olarak, denizin yabancısıyız.

Çoğumuz denizi hiç görmedi; Boğaz Köprüsü’nden birkaç defa geçti.

Bizden önce yaklaşık 12.000 çocuk TURMEPA’nın bu şenliği ile denizle tanıştı.

Duyduk ki, bizim gibi denizle tanışmamış daha 200 bini aşkın kardeşimiz varmış.

Bu sene sıra bizde! Biz çok heyecanlıyız, gelin siz de bizim heyecanımıza ortak olun!”

TURMEPA’nın gerçekleştirdiği bu etkinlik ile İstanbul’da yaşamasına rağmen denizi görmemiş ilköğretim öğrencileri denizle buluşarak deniz sevgisini tadacak. En önemlisi çocuklarımız, bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve mutlulukla kutlayacak. Bugüne kadar yaklaşık 12 bin çocuk TURMEPA’nın düzenlediği bu etkinlik sayesinde denizle tanıştı.

Bu yıl 10. kez düzenlenen TURMEPA çocuk şenliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştiriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okullardan ilköğretim öğrencilerinin katılacağı etkinlikte, çocukların ulaşımını ise City Turizm üstleniyor. Etkinliğe Burla Makina da destek veriyor. Ayrıca Koç Healthcare etkinlik süresince ambulans ve sağlık görevlisi desteği verecek, Ülker ise ürün ikramında bulunarak çocukların bu özel gününe lezzet katacak.

Etkinlik çerçevesinde TURMEPA gönüllüleri, projenin bir parçası olarak çocuklara İstanbul Boğazı’nın tarihini ve önemini anlatırken, atıkların denizlere ve çevreye verdiği zararları oyunlar eşliğinde aktaracak. İstanbul Boğazı’nda gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, denizle daha yakından temas kurmanın, denizle iç içe olmanın keyfini çıkaracak.



23 Nisan Pazartesi saat 11.00’da Üsküdar İskelesi’nden (SGK Misafirhanesi Yanı) hareket edecek olan Valide Sultan Gemisi çocukların neşesine şahit olacak.

SAAT AKTİVİTE 10.45 Çocukların Gemiye Bindirilmesi 11.00 KALKIŞ 11.30 Kumanya Dağıtımı 12.15 Gönüllülerimizle çevre eğitimine yönelik oyun ve aktiviteler 13.30 Gemi Varış – Üsküdar - Çocukların Gemiden Tahliyesi 13.45 Çocukların Araçlara Bindirilmesi ve Okullara Dönüş

Vira Haber