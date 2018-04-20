Teos Marina’dan Samos’a ilk sefer yapıldı

20 Nisan Cuma günü Seferihisar Sığacık’tan Yunanistan’ın Samos Adası’na sezonun ilk seferi ile birlikte feribot seferleri yeniden başladı. İlk sefere katılan Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, “Birbirine coğrafyasıyla, kültürüyle ve yemekleriyle bu kadar yakın olan iki ülke halklarının, bir araya getirilmesinde katkımız olduysa ne mutlu bize. Samos halkının dostça karşılamasına ve hasrete son veren kavuşmaya bir kez daha şahit olduk” dedi.

Karşılama heyetinin ellerinde ise iki ülke toplumlarının dostluğunu temsilen Türk ve Yunan bayrakları vardı. Samos’lu ada sakinleri, dostluk ve hasretle Seferihisar’dan gelen Türk misafirlerini karşıladı.

Her yaz olduğu gibi Sığacık’tan keyifli bir feribot yolculuğu ile uygun fiyatlı bir Yunan Adası Samos turu düzenleyen TURSEM Turizm-Samos Star, Teos Marina ve Samos Limanları arasında haftanın dört günü Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak seferlerle binlerce kişiyi taşıyacak.

TURSEM Turizm-Samos Star firma yöneticisi Seda ve Sena Yıldırım kardeşler, geçtiğimiz yaz sezonunda 17 bin kişinin seyahat ettiğini, Yunanistan’ın en güzel adalarından biri olan Samos’un muhteşem doğası ve zengin mutfağıyla yine Türk komşularını beklediğini belirtti. Geçen yıla göre 2018 yaz sezonundan daha da ümitli olduklarını vurgulayan Yıldırım, iki turizm cenneti arasında köprü olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Gümrük çıkışında Duty Free mağazası

Teos Marina’nın Gümrük çıkışında bu yıl ilk kez Duty Free mağazası hizmete açılıyor. Çok yakında faaliyete başlayacak Setur Duty Free mağazasından alışveriş yapma imkanı olan Samos yolcuları, sabah saat 8.00’de hareket edecek, 400 kişi kapasiteli feribotla 1 saat 55 dakika süren yolculuğun ardından Samos Limanı’a varıp Samos Adası’nı doyasıya gezebilecek.

20-29 Nisan tarihleri arasında tanıtım turlarında günübirlik feribot bileti, yanında ada turuyla beraber 25 Euro’dan satıldı. Feribot bileti, bir gece konaklama ve ada turu fiyatı ise sadece 49 Euro olacak. Yeşil pasaporta vize gerektirmeyen turlarda, normal pasaport için Schangen Vizesi alınması gerekiyor. Kapıda vize uygulaması iki hükümet ve Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşmayla bu yıl da uygulanacak.































Vira Haber