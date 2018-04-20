‘Akvaryum Adam’ 2018 Troya Yılı’nda Troya Atı’yla Rekor Kıracak

“Kainatta Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan” unvanını alan, “AKVARYUM ADAM”lakabıyla adından söz ettiren Dünya Rekortmeni Cem KARABAY, "2018 Troya Yılı" kapsamında Gökçeada'da 23 Nisan'da gerçekleştireceği "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekoru denemesi için hazırlanıyor.

“Kainatta Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan” unvanını alan, çocukların “AKVARYUM ADAM” dediği Dünya Rekortmeni Cem KARABAY, TROYA’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin yirminci yıl dönümü sebebiyle Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilan edilen 2018 Troya Yılı’nda 15 saat 10 dakika ile Norveçli Nils-Roar Selnes’e ait olan “En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama” dünya rekorunu kırmak için, İlyada ve Odesa Destanı’nın yaşandığıÇanakkale’nin, Gökçeada İlçesi’nde bulunan Yıldız Koyu’nda TÜDAV Sualtı Deniz Parkı’na iniyor.

2009 Yılında gerçekleştirdiği ilk denemesiyle, 135 saat 2 dakika 19 saniye sualtında yaşayan ve Dünya Rekoru kırarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na giren ilk ve tek TÜRK sualtı sporcusu olan Cem KARABAY, 2011 yılında yine kendi rekorunu 192 saat 19 dakika 19 saniyeye taşıyarak“Kainatta Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan” unvanının sahibi olmuştu. Karabay, 2015 yılında KKTC’de gerçekleştirdiği en uzun süre denizde yaşama dünya rekorunu ise 52 saatten 72 saate taşımış, KKTC adını tarihte ilk defa Guinness Rekorları’na yazdırmayı başarmıştı. Karabay 2016 yılında ise KKTC 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 42. yıldönümü adına kendisine ait olan 72 saatlik rekoru 142 saat 42 dakika 42 saniyeye taşımıştır. Aynı zamanda Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Başkanlığı'nı da yapan Cem KARABAY, bu kez 2018 TROYA YILI’nın tüm dünyada duyulması için 15 saat 10 dakika ile (Longestopensaltwater SCUBA dive-coldwater) “En uzun süre Soğuk Denizde Yaşama” Dünya rekorunun sahibi Norveç’liNils-RoarSelnes’e, 23 saat 4 dakika ilemeydan okumaya hazırlanıyor.

İngiltere’de bulunan Guinness heyeti tarafından görevlendirilen hakemin eşlik edeceği rekor denemesi, Türk Telekom’un iletişim sponsorluğunda 23 Nisan saat 11:00’da, 15°C den daha soğuk olan Çanakkale, Gökçeada Yıldız Koyu’nda bulunan TÜDAV Sualtı Deniz Parkı’nda başlayacak. Cem Karabay; 2018 TROYA YILI’na dikkat çekmek için 23 Nisan’dan itibaren denizin 6 metre altında Çanakkale Sahilde bulunan Troya Atı’nın,1/7 oranında küçültülerek 3 boyutlu modellemesi şeklinde hazırlanan 470 kg’lık suya dayanıklı bir malzemeden 18 günde hazırlanan sembolik bir Troya Atı ile birlikte yaşayacak.

Yeme, içme, uyuma, spor yapma gibi tüm ihtiyaçlarını hiçbir şekilde suyun altından çıkmadan denizde gerçekleştirecek olan Karabay, bu rekor denemesinde kural gereği her zaman 15°C den daha soğukolan bir deniz suyu içerisinde bulunacağından rekorun başından sonuna kadar hipotermi ile mücadele ederken Çanakkale’nin sert akıntılarına da meydan okuyup yeni bir destan yazmaya çalışacak. Normal hayatta nasıl yaşıyorsa sualtında da rutin hayatına aynı şekilde devam etmeye çalışacak olan rekortmen dalgıç KARABAY, muhtemel kas erimelerinin önüne geçebilmek adına özel ekipmanlar ile egzersizlerine sualtında da devam edecek. Dünya Rekortmeni KARABAY’ın rekor denemesi,iletişim sponsoru Türk Telekom’un rekor alanına kuracağı mobil baz istasyonları sayesinde tüm dünyada www.cemkarabay.com web ,sayfasından 24 saat sualtından canlı yayın ile izlenebilecek. Cem KARABAY, rekor denemesini, 24 Nisansaat 10:04’de elinde Türk bayrağı ile sualtında yürüyerek karaya çıkıp bitirmeyi planlıyor.

Dünya Rekortmeni Cem KARABAY hakkında

24 Şubat 1972 İstanbul doğumlu olan Cem KARABAY, 1995 yılında SCUBA ile tanıştı ve hayatının dönüm noktası başladı. İlk önce dalış sistemi olarak PADI ile başladı. Dive Master ve Master ScubaDiver oluncaya kadar yoluna devam etti. Ardından CMAS dalış sisteminde yoluna devam etti. 2007 yılında geçirdiği kaza sonrasında dalış hayatının bittiği düşünülürken Karabay tam 3 ay sonra yeniden sualtına döndü. 2008 yılında katıldığı 3 Yıldız Eğitmen Kursu’nda ise 11 eğitmen adayı arasından başarılı olup 3 Yıldız eğitmen unvanını alan tek isim yine Cem KARABAY oldu. Bu başarısı ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarihinde bir ilki gerçekleştirip ilk defa 3 Yıldız Eğitmen Kursu’nda başarıya ulaşan tek kişi oldu ve özerk olan federasyonun ilk 3 Yıldız Eğitmeni oldu. Ardından SSI dalış sisteminde InstructorTrainer (Eğitmen Eğiticisi) ve 14 uzmanlık gerektiren eğitimin SpecialityInstructor'ı (Uzman Eğitmeni) oldu. DAN (DiversAlert Network ) tarafından düzenlenen eğitmen programına katılarak BLS (Temel Yaşam Desteği), Dalış Kazalarında Oksijenli İlk Yardım ve Otomatik Dış Defibrilasyon Kursları Eğitmeni oldu. 2009 yılından beri belgesel kanalı Yaban TV’de Cem KARABAY ile SCUBA Öğreniyorum adında bir program yaparak Dünyada ilk defa TV üzerinden SCUBA (Tüplü Dalış) eğitimleri vermeye başlamıştır.

Cem KARABAY ilklerin ve enlerin adamı olarak halen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Kurul Üyesi, Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı, TV Program Yapımcısı, Sualtında En Uzun Süre Yaşama Guinness Dünya Rekortmenidir. Cem KARABAY, suyun altından hiç çıkmadan tüm ihtiyaçlarını suyun altında gidererek 192 saat 19 dakika 19 saniye (8 Gün) yaşamış ve Guinness Dünya Rekorları tarafından “KÂİNATTA SUYUN ALTINDA EN UZUN SÜRE YAŞAYAN İNSAN” unvanını almıştır.

Önceki Dünya Rekorları

• 2009 Longest SCUBA DiveEnclosed Environment (En Uzun Süre SCUBA ile Kapalı Ortamda Sualtında Yaşama) Dünya Rekoru

• 2011 Longest SCUBA DiveEnclosed Environment (En Uzun Süre SCUBA ile Kapalı Ortamda Sualtında Yaşama) Dünya Rekoru

• 2015 Longestopensaltwater SCUBA dive (Denizde en uzun açık tuzlusu SCUBA dalışı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / Girne-Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı (72 Saat).

• 2016 Longestopensaltwater SCUBA dive (Denizde en uzun açık tuzlusu SCUBA dalışı) 142 Saat 42 Dakika 42 Saniye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / Girne-Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı.

2009 Yılında gerçekleştirmiş olduğu Dünya Rekoru ile Cem KARABAY Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na sualtı sporları branşında giren ilk ve tek Türk’tür.

Karabay 2011 yılında suyun altından hiç çıkmadan tüm ihtiyaçlarını suyun altında gidererek 192 saat 19 dakika 19 saniye (8 Gün) yaşamış ve “KAİNATTA SUYUN ALTINDA EN UZUN SÜRE YAŞAYAN İNSAN” unvanını almıştır.

Karabay gerçekleştirdiği Dünya Rekoru denemesi ile tarihte ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na yazdırmayı başarmıştır.

Karabay gerçekleştirdiği Dünya Rekoru denemesi ile 2. kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na yazdırmayı başarmıştır.



