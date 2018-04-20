Dev yayın balığı oltaya takıldı
Kars'ın Kağızman ilçesinde Aras Nehri'nde 35 kilogram ağırlığında, 1 metre 20 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakaladı.
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İlçede balıkçılık yapan Taner Karadağ'ın Aras Nehri'nde balık avlarken attığı oltasına dev bir balık takıldı. Balığın büyüklüğü sebebiyle oltayı çekemeyen Karadağ, yine balıkçılıkla geçinen arkadaşı Ömer Çukurçam'dan yardım istedi.
Karadağ, yanına gelen Çukurcam'ın desteğiyle balığı kıyıya çekmeyi başardı. Yayın balığı olduğu anlaşılan dev balığın 35 kilogram ağırlığında, 1 metre 20 santim uzunluğunda olduğu belirlendi.
Ömer Çukurçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, balığı Kağızman ilçe merkezine getirdiklerini ifade ederek, "Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği balığı 350 liraya balıksever bir vatandaşa sattık." dedi.
Vira Haber
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