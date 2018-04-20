İnsansız gemi kargo taşıyacak

Teknoloji gündeminin en üst sıralarında yer alan sürücüsüz araçlarla ilgili buluşlara her gün bir yenisi ekleniyor. Herşey yolunda giderse 2020'de ilk elektrikli ve insansız kargo gemisi hayatımıza girecek.

2020'DE YÜZECEK

Norveçli bir kimya şirketi olan Yara ile deniz teknolojisi üreten Kongsberg firmasının ortak girişimi olan Yara Birkeland, planlandığı üzere 2020'de yüzdürüldüğünde dünyanın ilk elektrikli ve insansız kargo gemisi olacak. Her şey yolunda giderse, insansız gemiler ile kargo taşımacılığı hayatımıza girmek üzere. Bu proje artık Massterly şirketinin himayesinde yürütülecek. Zira Kongsberg firması, Norveçli Wilhemsen ile işbirliğine girerek Massterly adlı şirketi kurdu. Massterly, insansız kargo gemilerinin koordinasyonu, haberleşme ve takibini yapacak.

MERKEZDEN KUMANDA

Massterly, Norveç'in Lysaker kentinde kuruldu. Tam randımanla çalışmaya ise 2018'in Ağustos ayında başlayacak. Massterly firması tamamen elektrikle çalışan, kaptansız deniz taşıtları üzerinde uzmanlaşacak. Bunların kontrolü ve lojistiği de firmanın hizmetleri dâhilinde olacak. Kıyıda kuracakları merkezlerden hem Norveç sularında hem de uluslararası sularda görev yapacak gemileri kontrol ediyor olacaklar. Gerek görüldüğünde, gemileri bu merkezlerden uzaktan kumanda etmek de mümkün olacak.

ÇEVREYİ KORUYACAK

Wilhelmsen CEO'su Thomas Wilhelmsen, deniz ile kara taşımacılığı arasında rekabet yaratmayı hedeflediklerini söylüyor. İnsansız, elektrikli deniz araçları ile yapılacak taşımacılık aynı zamanda maliyeti de düşürecek. Ayrıca elektrikli araçların, atmosfere daha az zararlı gaz yayması sebebiyle çevreyi korumaya da katkı sağlayacağı düşünülüyor.







Vira Haber