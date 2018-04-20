Koç Üniversitesi, Denizcilik Forumu düzenledi

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) işbirliğiyle Ankara, Çukurhan Divan Oteli Konferans Salonu’nda düzenlenen “Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Adaların Etkisi ve Doğu Akdeniz’’ konulu çalıştayda, deniz hukuku alanına katkı sağlayan tüm paydaşlar bir araya gelerek, altı bildiriyle tartışıldı.

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) denizcilik alanında akademik/bilimsel yaklaşımlar geliştirerek, “halkımız ve devletimizle denizcileşmek’’ idealine hizmet etmek amacıyla çalıştaylar düzenlenmeye devam ediyor. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) işbirliğiyle Ankara, Çukurhan Divan Oteli Konferans Salonu’nda 13’üncüsü düzenlenen “Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Adaların Etkisi ve Doğu Akdeniz’’ başlıklı çalıştayda, deniz hukuku alanına katkı sağlayan tüm paydaşlar bir araya geldi. Çalıştayda, 21’inci yüzyılda tam bağımlı olacağımız Doğu Akdeniz’deki Türk deniz yetki alanlarının sınırlandırmasında adaların etkisine yönelik görüşler üst düzeyde masaya yatırıldı.

Rahmi Koç Müzesi’nde bulunan Çukurhan Divan Oteli Konferans Salonu’nda gerçekleşen çalıştaya, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, TÜBİTAK temsilcilerinin yanı sıra kamu deniz hukuku alanında öne çıkan Ankara ve İstanbul Üniversitelerinin Hukuk Fakülteleri başta olmak üzere Milli Savunma Üniversitesi, Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi, Mersin Çağ Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bartın Üniversitesi akademisyenleri, Türkiye Barolar Birliği ve KKTC Barosu temsilcileri, sivil düşünce kuruluşu temsilcileri, enerji uzmanları, emekli amiraller, emekli büyükelçiler, deniz hukuku alanında araştırma yapan akademisyenler ve avukatlar katıldı.

DEHUKAM Müdürü Prof. Dr. Hakan Karan’ın moderatörlüğünü yaptığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan KÜDENFOR Direktörü Amiral Cem Gürdeniz, Doğu Akdeniz’de yaşanan jeopolitik ve enerji temelli sorun sahalarının yönetilmesinde devletimizin siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik alanda uyguladığı stratejilerin yanında en büyük kuvvet çarpanının kamu deniz hukuku olması gerektiğinin altını çizdi. Gürdeniz, “Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) olarak, denizcilik gücünün değişik alt alanlarını akademik faaliyetlerle incelemeye ve Türkiye’nin denizcileşmesine yeni fikirler üreterek, katkı sağlamaya devam edeceğiz. Günümüzde sokaktaki insanı, deniz jeopolitiği konusunda ilgilendiren en önemli güncel konunun Doğu Akdeniz’deki deniz dibi enerji mücadelesi olduğunu aktaran Amiral Gürdeniz, “bu konu, deniz hukuku bilgi ve tecrübe birikimi ile aşılabilecek. Bu çerçevede deniz hukukçusu yetiştirilmesinin en az güçlü bir donanmaya sahip olmak kadar önemli” dedi.

Çalıştayın ilk panelinde “Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Adaların Etkisinin Değerlendirilmesi’’ konusu tartışılırken; ikinci ve üçüncü panellerde ‘’Uluslararası YargıOrganlarının Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Adaların Etkisine İlişkin Yaklaşım ve kararları’’konuları uluslararası Adalet Divanı (ICJ), BM Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi (ITLOS) ve Hakem Mahkemelerin deniz alan sınırlandırılması uzlaşmazlıklarında verdiği karar ve gerekçeleri paralelinde tartışıldı. Son panel olan ‘’Doğu Akdeniz Özelinde Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Adaların Muhtemel Etkisinin Değerlendirilmesi’’ sunum ve tartışmalarında, Doğu Akdeniz’de AB kurum ve kuruluşları tarafından son 14 yılda yayınlanan Doğu Akdeniz müstakbel Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) haritalarında Meis ve Kıbrıs adaları nedeni ile Türkiye’yi Antalya ve İskenderun Körfezine sıkıştıran hukuki argümanların geçersizliği bir kez daha ortaya çıkarıldı.