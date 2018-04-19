BAE Systems, General Dynamics ile sözleşme imzaladı

BAE Systems, ABD Donanması'nın Independence Sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi'nde (LCS) kullanılmak üzere iki adet Mk110 silah sistemi tedariki için General Dynamics ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Uluslararası pazarda Bofors 57Mk3 olarak da bilinen Mk110, dokuz deniz mili üzerinde bir menzilde dakikada 220 mermi ateşleme kabiliyetine sahip çok rollü bir silah sistemi.

Firmanın 9 Nisan'da duyurduğu sözleşme kapsamındaki teslimatların 2019 ve 2020'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Vira Haber