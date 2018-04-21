Hasankeyf, turistlerin akınına uğradı

Ilısu Barajı göl suları altında kalacak Hasankeyf'e havaların ısınmasıyla birlikte binlerce kişi akın etmeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların sular altında kalmadan önce görmek istediği tarihi ilçe, turistle dolup taştı. Edirne'den gelen Mutlu Sert, Hasankeyf'in müthiş bir yer olduğunu belirterek, "En kısa zamanda tekrar geleceğiz. Her yeri beğendim, tarih kokuyor. Bu derece beklemiyordum. Burası da çok güzel sular altında kalması üzdü bizi" dedi.

"Burası Çok Cazip"



Tur rehberi Okan Ayhan, havaların biraz ısınmasıyla birlikte 2-3 gün arayla Hasankeyf'e gelmeye başladıklarını anlatarak, "GAP turunun içerisine Hasankeyf'i de koyuyoruz. Hasankeyf'e gelirken baktığınız da 3-5 bin yıl değil 8-10 bin yıllık bir tarihle karşılaşıyorsunuz. Bölgedeki cazibe noktalarından biri Hasankeyf. 2020'den sonra sular altında kaldıktan sonra restore edilmiş orta çağın en büyük taş köprüsünü göreceksiniz. Restorasyondan ve 2020'de burası su altında kaldıktan sonra nasıl ki Halfeti'de dubaların üzerinde restoranlar varsa tekne gezisi yapılıyorsa, burası da çok cazip olacak o açıdan. Esasen sular altında kalmasına rağmen cazip tekne turlarıyla Halfeti gibi turistlerin gelip gezeceği önemli bir merkez haline gelecek. Belli kurumlardan izin alındıktan sonra orta çağın en büyük taş köprüsünün ayaklarına tüplü dalış bile yapılacaktır. Bu da artısıdır bölge için" diye konuştu.







Vira Haber