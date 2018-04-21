DTO'nun İlk Ziyareti Vali Karaloğlu'na

Türkiye'nin şube olarak en büyük odası olan İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'nde gerçekleştirilen seçimle Başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu Üyeleri teşekkür ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretini Vali Münir Karaloğlu'na yaptı.

" Bölgemiz ve sektörümüzün sorunlarının herkesi dinleyerek ve hep birlikte düşünerek çözüleceğine inanıyoruz"

Vali Münir Karaloğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Çetin, "Odamızda göreve gelip Yönetim kurulu olarak görev dağılımımızı yaptıktan sonra, ilk ziyaretimizi kendisi de bir deniz aşığı olan sayın Valimize yapıyoruz. Amacımız bundan sonra faaliyet alanına ve büyüklüğüne bakılmaksızın üyelerimizin tamamının talep ve şikayetlerini dikkate alarak gerekli çabayı göstermek ve onlara hizmet etmek olacak. Çünkü bölgemiz ve sektörümüzün sorunlarının herkesi dinleyerek ve hep birlikte düşünerek çözüleceğine inanıyoruz" dedi.

Vali Karaloğlu bilgiler aldı

Seçimi kazanan yeni yönetim ve Başkan Ahmet Çetin'i kutlayan Vali Karaloğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Antalya'da denizciliğin önemine dikkat çekti. Vali Münir Karaloğlu ziyarette, Ahmet Çetin ve yönetim kurulu üyeleri ile tek tek tanışarak DTO Antalya Şubesinin bundan sonra yapacağı çalışmaları hakkında bilgiler aldı.