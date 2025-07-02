TURMEPA Kabotaj Bayramı’nda Boğaz’ın Derin Sularına Daldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen kutlama programının paydaşlarından biri olan TURMEPA, Beşiktaş’ta Boğaz’ın derin sularına dalarak deniz dibi temizliği yaptı.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlediği Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında TURMEPA Gönüllü dalgıçları ve Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği iş birliğiyle 1 Temmuz’da Beşiktaş’ta deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Dalgıçlar tarafından deniz dibinden kısa sürede çok sayıda atık çıkarıldı. Görenleri şaşırtan atıklar arasında cep telefonları, makyaj malzemesi, kişisel eşyalar, cam şişeler, metal parçaları, ev gereçleri bulunuyor. Boğaz’daki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik basın ve halk tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinliğe katılanlar, TURMEPA yetkililerinden atıkların denizlere verdiği zararlar hakkında bilgi edindi.

Etkinlik hakkında bilgi veren TURMEPA yetkilileri, “Türkiye’de 31 yıldır deniz kirliliğine dikkat çekiyor, deniz temizliğinin önemine yönelik toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Denizlerimizin yüzde 80’i karasal kaynaklı kirlilikle karşı karşıya. Bu oranı azaltmak elimizde. Sağlıklı bir gelecek ve temiz denizler için doğaya saygılı, sürdürülebilir bir yaşam biçimini benimsemeliyiz. Plastik ve diğer atıklardan arınmış bir çevre için herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz. Denizler, bizim oksijen kaynağımız, aldığımız iki nefesten birini denizlerimize borçluyuz.” dedi.

Denizden çıkarılan atıklar, TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nde sergilenerek denizlerin önemini anlatmak amacıyla kullanılacak.

Vira Haber