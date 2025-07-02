İhracat Şampiyonlarının 11 Tanesi Egeli İhracatçılar Oldu

İhracatın ilk 10’unda Ege Bölgesi’nden Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. üçüncülük mutluluğu yaşarken, Star Rafineri A.Ş. ihracat şampiyonları arasında adını beşinci sıraya yazdırdı. Sektöründe 27 yıldır Türkiye İhracat Şampiyonu olan Vestel Ticaret A.Ş. Türkiye’nin en çok ihracat yapan 8. firması olmayı başardı.

Sektör birinciliklerinin 8 tanesi Egeli ihracatçıların oldu

TİM İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde sektör birinciliklerinde 8 Egeli ihracatçı firma şampiyonluk mutluluğu yaşadı.

Çelik sektöründe Türkiye’nin ihracat şampiyonu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Aliağa’da üretim tesisleri olan Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş. oldu.

Elektrik ve elektronik sektöründe ihracat şampiyonluğunun gediklisi olan Vestel Ticaret A.Ş. 2024 yılında da sektöründe en çok ihracatı yaparak zirvedeki yerini korudu.

Türkiye’nin en çok ihracat yapan üçüncü firması olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe Türkiye birinciliği ödülünü kazandı.

Kuru meyve sektöründe daha önce defalarca Türkiye İhracat Şampiyonluğu mutluluğu yaşayan Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2024 yılında da sektörünün en çok ihracat yapan firması olmayı başardı.

Egeli ihracatçıların ihracat şampiyonu olduğu bir diğer sektör su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü oldu. Bu sektörde Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. Türkiye ihracat şampiyonluğu ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin ihracatta geleneksel sektörlerinden tütün sektöründe ihracat şampiyonu JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. oldu.

Yaş meyve sebze mamulleri sektöründe 2017 yılından bu yana ihracatın en üst basamağında yer alan Uçak Kardeşler Gıda A.Ş. 2024 yılında da ihracat şampiyonu oldu ve üst üste 8. Şampiyonluğa uzandı.

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe Verde Yağ Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ihracat şampiyonluğu yaşayan bir diğer Egeli ihracatçı oldu.

İhracat şampiyonlarına ödülleri TİM Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından takdim edildi.

Eskinazi; “Üretim İşimiz, İhracat Gücümüz”

TİM Genel Kurulu ile ilgili görüşlerini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Üretim gücümüzü yalnızca iç pazarla sınırlı görmüyor, dünyaya açılan bir değer olarak konumlandırıyoruz. Kaliteli ve sürdürülebilir üretim anlayışımızla, ihracatı büyümenin ve rekabet gücümüzü artırmanın temel yolu olarak benimsiyoruz. Hedefimiz, katma değeri yüksek ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamak ve Birliklerimize bağlı tüm ihracatçı firmalarımızı uluslararası pazarlarda kalıcı hale getirmektir. Bu bağlamda, “Üretim İşimiz, İhracat Gücümüz” diyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2024 yılında 43,4 milyar dolara ulaşan Ege Bölgesi ihracatımızı 50 milyar dolara çıkaracak kabiliyet ve güçteyiz. Bunu başarabileceğimiz rekabetçi ortamın Türk ihracatçılarına sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

Vira Haber