Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı Lansmanı Gerçekleştirildi

Bu yıl ilk kez etap sonunda kazanan takıma Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından tasarlanan kupa takdim edilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla, TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina Kupası etabı Fişekhane'de düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. 20-25 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs’ta gerçekleşecek yarış öncesi İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, Arkın Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Arkın ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş detayları paylaştı.

Dünyanın dört bir yanından yarışçıların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın ikinci etap mücadelesi, Arkın Karpaz Gate Marina Kupası için olacak. Yarışların üçüncü etabında ise 20 Temmuz 1974’te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihi önemini şükranla anmak ve geçmişten ilham alarak kardeşlik barış ve özgürlük ile geleceğe güvenle bakmak için 20 Temmuz’da Marmaris’ten Kıbrıs’a yelken açılacak. Kıbrıs Barış Harekatının 51. Yıl dönümü anısına düzenlenecek olan yarışlar, 20 Temmuz’da Marmaris’ten start alacak ve 25 Temmuz’da Kıbrıs’ta büyük bir coşkuyla tamamlanacak. Kıbrıs etabı kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına ve özgürlüğüne duyulan saygının ve Mavi Vatan’a bağlılığın simgesi olarak düzenlenecek.

Kıbrıs etabı öncesi büyük heyecan yaşadıklarını belirten İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "1 Temmuz Türk denizcilerinin bağımsızlık günü. 6. yılımızdayız. 6 sene önce hayalini kurduğumuz, programladığımız bir noktadayız. 19 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a yarıştık ve şimdi en zor, en çekişmeli geçecek yarışı Arkın Karpaz Gate Marina yarışı olacak. Cennet vatanımızın ve Kıbrıs'ın bütün güzelliklerin dünyaya tanıtacağımız harika bir yarış olacak. Geleceğe dair güzel hayallerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek ve vizyonunu görüyoruz bu yarışların gerçekleşmesi adına. Kendilerine şükranlarımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın yarış öncesi gururlu olduklarını ifade ederek, "Yarışmanın heyecanını yaşayacağız. Çok keyifli bir yarış olacak. Nice yarışlar olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yelken aşklarının Ege kıyılarında başladığını söyleyen Arkın Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Arkın ise yarışa ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek "KKTC'deki denizcilik ve yelkenciliğin gelişmesine katkı vermek istiyoruz. Arkın Group olarak yarışta olacağız. Bu yarış vesilesiyle yarış teknesi sahibi olduk. Çok heyecanlı bir yarış olacağını düşünüyorum. Bu yarışın planlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, herkesi Kıbrıs'a bekliyoruz" dedi.

Yarış öncesi teknik detayları paylaşan İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş ise "Bu yarışta toplamda 1 tane açık deniz, 2 tane şamandıra olmak üzere 3 yarış planlıyoruz. Açık deniz startı Marmaris'ten başlayacak, Karpaz'da tamamlanacak. 340 millik bir açık deniz yarışı. Bu yarış Türkiye'den Kıbrıs'a yapılan ilk yat yarışı. Bu bizim için büyük bir gurur" ifadesini kullandı.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından tasarlanan ve Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina etabı sonrası kazanan takıma takdim edilecek kupa da ilk kez basın toplantısında gösterildi.

Vira Haber