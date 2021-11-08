TURMEPA ve Garanti BBVA iş birliğiyle Mavi Nefes Projesi eğitim otobüsü Kocaeli’nden yola çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Mavi Nefes Eğitim Otobüsü açılış törenine DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Garanti BBVA Bölge Müdürü Bülent Yılmaz, Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz ve TURMEPA ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel ve katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, “Biz TURMEPA olarak denizi temizlemenin en kolay yolunun onu kirletmemeyi öğrenmek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin her yerine ulaşmaya, verdiğimiz eğitimlerle denizi sevdirmeye ve denizlerimizi koruma bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Mavi Nefes Eğitim Projemiz kapsamında da Marmara Bölgesi’ndeki 7 ilimize gideceğiz: Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Balıkesir ve tabii ki İstanbul. Online eğitimlerle 60 bin ortaöğretim öğrencisine ve 4 bin öğretmene ulaşmayı hedefliyoruz. Bugün ilk defa Mavi Nefes Eğitim Otobüsümüz yola çıktı. İlk durağımız da Kocaeli oldu. Bu yıl önce Kocaeli, sonra İstanbul Anadolu Yakası (Üsküdar-Kadıköy) ve Bursa’da olacağız. Gelecek yıl Tekirdağ, İstanbul Avrupa Yakası ve Çanakkale ve 3. yılımızda da Yalova ve Balıkesir’de olacağız. Her ilimizde birer hafta, İstanbul’da ise 2’şer hafta Mavi Nefes Otobüsümüz şehirlerin önemli merkezlerinde sizlerle olacak. Otobüste ve otobüs önünde kurulacak alanda etkinlikler yapılacak. Otobüs içerisinde ise Sıfır Atık Mavi bilincini kazandırmak amacıyla Üretim Becerileri Atölyesi ve Robotik Kodlama Atölyesi gerçekleştireceğiz. Böylece çocuklarımızın denizleri korumak için teknolojinin olanaklarından faydalanarak kendi projelerini geliştirmelerini sağlayacağız.” diye belirtti.

Açılışa katılan Garanti BBVA Bölge Müdürü Bülent Yılmaz, “Garanti BBVA olarak sürdürülebilirlik politikası kapsamında iklim kriziyle mücadele için çok değerli çalışmalarımız bulunuyor. Yakın zamanda da deniz ekosistemini etkileyen müsilaj sorununun çözümüne destek olmak amacıyla DenizTemiz Derneği/TURMEPA’yla işbirliğine gittik. Denizlerimizin temizlenmesi ama daha da önemlisi deniz temizliği konusunda gelecek nesillerin eğitilmesi ve farkındalığın artırılması için çalışıyoruz. Eğitim Otobüsü de Mavi Nefes Projesi’nin önemli bir ayağı olan farkındalık eğitimleri kapsamında hayata geçiyor. Burada kirletmemek yoluyla çocuklarımıza denizleri korumayı öğretmek için atölyeler düzenlenecek. Üretim Becerileri Atölyesi ve Robotik Kodlama Atölyesi’yle çocuklarımızda sıfır atık bilinci oluşacağına inanıyoruz. Çocuklarımız, Eğitim Otobüsü’ndeki eğitimlerle denizlerimizin ne kadar kıymetli olduğu ve denizleri korumak için yapılacaklar konusunda önemli bilgiler edinecek.” diye konuştu.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz, “27 yıldır ülkemizin deniz ve su kaynaklarını korumak için mücadele eden TURMEPA’ya teşekkür ederiz. Yakın zamanda yaşamış olduğumuz Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj, çevre kirliliğinin hayatımıza ne kadar çok yansıdığını gösterdi. İş dünyasından, kamuya, çocuklardan başlayarak, gencinden yaşlısına toplumun tamamı ortak bir paydada buluşarak çevresini korumak zorundadır. Yarınlara sahip çıkmak icin bugünümüze sahip çıkmak ve çevremizi korumak zorundayız. Mavi Nefes Projesi de bu amaca en güzel şekilde katkı sağlıyor.” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen açılışa ve eğitim otobüsüne ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Kocaeli sadece bir sanayi kenti değil. Burası çevre dostu bir bilim kenti. Marmara çevresindeki 7 il nüfus olarak baktığımızda Türkiye’nin yüzde 25’ine denk geliyor. Otobüsün de bu rotada öğrencilerimizle farkındalık oluşturması bu bakımdan çok önemli. Bunu başarmak için de tüm kamu kurumlarının çabaları olmalı. El birliğiyle çalışmak zorundayız. Toplumun her kesimi, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısı, genci ve çocuğuyla denize ihtiyacımız var. Biz de hep birlikte denizi korumak zorundayız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tedbirleri alarak el birliğiyle şehrimizi ve ülkemiz korumak için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsünün açılış töreninde konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, “Mavi hepimizin bildiği gibi güzelliğin ve sevginin rengi. Mavinin temsil ettiği birçok kavram var. Mavi Nefes Projesi de bizlere mavinin önemini bir kere daha gösterecek. El birliğiyle çevreyi düzelteceğiz. Tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarına, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına kısacası hepimize görevler düşüyor. Biz de devletimiz adına taş üstüne taş koyan herkese destek olacağımıza söz veriyoruz.” diye belirtti.

TURMEPA ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ise, “Kocaeli denizciliğin başkentidir. Denizciliği doğru anladığımızda doğru anlatabiliriz. Bu projenin de buna çok büyük katkısı olacak. Deniz varsa bizler de varız. Rüzgarımız kolayına pruvamız neta olsun.” diye konuştu.

Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü 7 ilde öğrencilerle buluşacak

İzmit Kent Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerle binlerce ziyaretçiyle buluşması hedeflenen Mavi Nefes Eğitim Otobüsü bir hafta süresince Kocaeli’nde öğrencileri ağırlayacak. Belirlenen rota kapsamında Marmara Bölgesi’nde Kocaeli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova ve Çanakkale’de birer hafta kalacak olan otobüste, öğrencilerin Sıfır Atık felsefesiyle Üretim Becerileri Atölyesi ve Robotik Kodlama Atölyesinde deniz eğitimlerini farklı disiplinler ve teknolojiyle birleştirmesi amaçlanıyor. Otobüs içinde STEAM eğitimleri ERTEV desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Mavi Nefes Projesi 3 Yıl Devam Edecek

Projenin ilk ayağı olan denizlerdeki genel kirliliğin önüne geçmek ve ihtiyaç halinde müsilajla mücadele etmek için çalışmalar da devam ediyor. Projenin deniz temizliği ayağında İstanbul Boğazı’nı temizleyen 2 adet deniz süpürgesi, acil durumlarda müsilaj ve katı atık temizliği yapmak üzere başka bölgelere de gidiyor. Mavi Nefes Projesi’nin farkındalık eğitimi ayağında ise çevrimiçi eğitimlerle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda okuyan öğrencilere ve öğretmenlere denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su kaynakları için bireysel sorumlulukları aktarılıyor. Bölgelere özel hazırlanmış eğitim sunumları, dijital oyunlar, kısa filmler ve farkındalık faaliyetleriyle özellikle öğrenciler, öğretmenler ve çarpan etkisiyle bölge halkının bilgilenmesi sağlanması amaçlanıyor. Çevrimiçi eğitimler de Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova ve Çanakkale’de öğrencilerle ve öğretmenlerle buluşulacak. Proje ile 3 yıl süresince 60 bin öğrenci ve 4 bin öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

Vira Haber