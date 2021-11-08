Figen Ayan, MedCruise Birliği’nin ilk Türk başkanı oldu

Galataport İstanbul’da liman işletmeciliğinden sorumlu Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, Akdeniz çanağındaki 140 kruvaziyer limanını temsil eden MedCruise Birliği’nin ilk Türk başkanı olarak göreve seçildi. Dünya genelinde kadın çalışan oranının az olduğu denizcilik sektöründe, MedCruise tarihinin ikinci kadın başkanı olma onurunu da yaşayan Figen Ayan, yirmi yedi yılı aşan profesyonel iş tecrübesine sahip bir isim. 2005 yılından bu yana kendisini liman işletmeciliğine adamış olan Ayan, Akdeniz çanağındaki 140 limanı temsil eden birlikte 2021-2024 yılları arasında başkanlık yapacak.

MedCruise, Akdeniz çanağında 21 ülkeden 74 üyeye sahip

Dünyadaki en büyük ikinci pazar konumunda olan Akdeniz çanağını temsil eden MedCruise Birliği, Tenerif limanından Kuzey Afrika’ya, Karadeniz bölgesine kadar geniş bir coğrafyada bulunan limanları kapsıyor. Birliğin Akdeniz çanağındaki 21 ülkeden 74 üyesi bulunuyor ve 140 kruvaziyer limanını temsil ediyor. Türkiye’deki üye limanlar arasında Galataport İstanbul ile beraber Kuşadası, Bodrum, Antalya, Alanya ve Trabzon kruvaziyer limanları bulunuyor. MedCruise Birliği yönetim kurulunda on iki kişi yer alıyor. İspanya’dan Yunanistan’a Fransa’dan Romanya ve Türkiye’ye uzanan yönetim kurulu üyelerinin farklı kültürlerden harmanlanıyor olması MedCruise Birliği’ni güçlendiren çeşitliliğin başında geliyor.

Figen Ayan, şehrin tarihi limanını dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına dönüştüren ve yeraltı terminali, özel kapak sistemi, geçici gümrüklü alan gibi inovasyonları sektör ile tanıştıran Galataport İstanbul’da 2014 yılından beri görev alıyor. Dünyanın liman şehirleri için örnek gösterilen projede yer alan uluslararası limanın, Türkiye turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor..

Vira Haber