Tutuklu geminin mürettebatı zorda

Gemi kaptanı Bahman Bagirov, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Haziran ayından beri İstanbul’da tutuklu bulunan Streamline kuru yük gemisinin sahibi olan şirketin, gemi müretebatına olan borcunun 75 bin dolara ulaştığını belirtti.

Rostov'dan İstanbul'a onarım için giden kuru yük gemisi Streamline, önceki sahibinin yarım milyon dolarlık borcu nedeniyle Haziran ayında tutuklanmıştı. Denizciler Sendikası'nın bildirdiğine göre, kuru yük gemisinin sahibi mürettebatı kaderine terk etti ve temas kurmadı. Streamline'ın kaptanının talebi üzerine, İstanbul'daki Rus konsolosluğu olaya müdahale etti

Gemi kaptanı konuyla ilgili şunları söyledi: "Durumda herhangi bir ilerleme yok, gemi tutuklu bulunuyor, mürettebatın morali öncekinden çok daha kötü durumda. Yiyecekle ilgili hiçbir sorun yok, ancak rehine gibiyiz, hiçbir yere gidemiyoruz, para vermiyorlar, vaatlerden başka bir şey yok. Gemi sahibi Aksa Shipping'in 12 kişilik gemi mürettebatına olan toplam maaş borcu 75 bin dolara ulaştı.

Mürettebatın birikmiş dört aylık maaşını alma şansını kaybedeceği korkusuyla gemiden ayrılmadığını belirten kaptan Bagirov, gemi sahibi şirketin tavrını ‘hayvanca" olarak adlandırarak şu ifadeleri kullandı: "Kimse bizi aramıyor, hiçbir şeyi çözemeyen birini bulmuşlar, onunla para hakkında konuşmak bir işe yaramıyor. Karar vericiler ise telefonlarımıza çıkmıyor".

Kaynak: Sputnik

Vira Haber