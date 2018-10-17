APM ve SOCAR anlaşma sağladı

APM Terminals, İzmir’de bulunan konteyner terminalini mevcut ortağı SOCAR’a devretmek üzere anlaştığını beyan ettiğine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Satış sözleşmesinin bir parçası olarak, APM Terminalleri terminali yönetmeye devam edecek. Yeni yapıda faaliyet gösteren Petlim, SOCAR Türkiye tarafından tamamen sahiplenilecek ve APM Terminalleri tarafından yönetilecek.

Aliağa'da bulunan Petlim Konteyner Terminali olarak adlandırılacak terminal, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nin en büyük konteyner terminali ve yılda 1.3 milyon TEU kapasitesi ile Türkiye'nin üçüncü büyük terminali.

APM Terminals, “SOCAR'ın sadece mükemmel güvenlik standartlarını değil aynı zamanda bölgedeki en yüksek rıhtım üretkenliğini sağlayan terminali daha da geliştireceğine inanıyoruz ‘’ açıklamasını yaptı.

APM Terminals ve SOCAR tarafından yapılan açıklama şöyle;

“APM Terminals” İzmir’de bulunan konteyner terminalini mevcut ortağı SOCAR’a devretmek üzere anlaştığını beyan etmektedir. Hisse devri anlaşmasının bir neticesi olarak hatlara ve müşterilere verilen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak üzere belirtilen limanın idaresi “APM Terminals” da devam edecektir.

Satış işlemi yetkili mercilerin onayına tabi olup, işlemin önümüzdeki aylarda sonuçlanması beklenmektedir. Yeni yapıya göre işletme şirketi Petlim’in mülkiyeti tamamen SOCAR’a ait olacak ve “APM Terminals” tarafından yönetilecektir. Petlim Konteyner Limanı olarak adlandırılacak olan liman Aliağa’da bulunmaktadır ve 1,3 Milyon TEU yıllık kapasitesiyle Ege bölgesinin en büyük limanıdır.

Faaliyette bulunduğu son iki sene içerisinde “APM Terminals” işlettiği İzmir Aliağa limanını bölgenin en modern konteyner limanı haline getirmiştir. Bölgenin en yüksek iş güvenliği standartları dışında en yüksek rıhtım performansını da yakalayan bu limanın SOCAR tarafından geliştirilmeye devam edileceğine inancımız tamdır."

Vira Haber