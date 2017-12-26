Tuzla'da kimyasalı döken kamyonlar yakalandı

Tuzla’da atık su kolektör hattına kaçak kimyasal atık deşarj edilmesinin ardından bölgede o gün görev yaptığı iddia edilen vidanjörler, örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Olay yeri inceleme ekipleri vidanjörlerden tek tek numune alıp laboratuvara gönderildi.

Tuzla’da atık su kolektör hattına kaçak kimyasal atık deşarj edilmesinin ardından Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler olay günü bölgede çalışan vidanjörleri belirledikten sonra geniş çaplı araştırma başlattı. Vidanjörler Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Çevrede bulunan çok sayıda vidanjör polis karakolunun önünde örnekleri alınmak üzere bekletildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin polis merkezine gelmesiyle birlikte vidanjörlere yapılan incelemeler başladı. Olay yeri inceleme ekipleri vidanjörlerden tek tek numune alırken, polis merkezi bahçesi adeta vidanjör parkına döndü . Alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

İSKİ açıkladı! Tuzla'daki kokunun nedeni...

İSKİ, dün gece Tuzla'da paniğe neden olan kokuyla ilgili açıklama yaptı. İSKİ'den yapıla açıklamada, kokuya neden olan maddenin metal ve tekstil sektöründe kullanılan "Tetrachior cezhene ve Tricholoro" olduğu belirtildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaptığı incelemede Tuzla'da kokuya neden olan maddelerin, metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene olduğunu tespit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dün Tuzla'daki bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu maddelerin metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi."

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB) "Tuzla'daki kokuya, metal ve tekstil sektöründe kullanılan kimyasal yol açtı." açıklamasını yaptı.

Vira Haber