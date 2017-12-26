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Tuzla’da tersanede "patlama" hareketliliği

Tuzla’da tersanede "patlama" hareketliliği

İstanbul Tuzla'da bir tersaneden yükselen patlama sesi panik yarattı. Yapılan inceleme sonucu bir geminin kazan dairesinde ufak çapta patlama meydana geldiği öğrenildi.

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Tuzla'da bulunan bir tersaneden yükselen patlama sesi panik yarattı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi tersaneye sevkedildi. 

Olay yerine gelen itfaiyenin ilk incelemesi sonucu bir geminin kazan dairesinde ufak çapta patlama meydana geldiği ve ölen ya da yaralananın olmadığı belirlendi.

Vira Haber

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