Akdeniz’de bir gecede 250 göçmen kurtarıldı

İtalya sahil güvenliği , Akdeniz açıklarında en az 250 Afrikalı göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

İtalya Sahil Güvenlik Teşkilatı, Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gecede Akdeniz açıklarında Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 250'den fazla Afrikalı göçmenin kurtarıldığını bildirdi. Sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamada, büyük bir lastik botu ve iki küçük teknede bulunan göçmenlerin 2 gemi tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Libya rotasını kullanarak, ülkelerindeki çatışmalar ve olumsuz yaşam koşulları nedeniyle Avrupa'ya ulaşmaya çalışan binlerce Afrikalı göçmen, hayatını kaybetti.

Vira Haber