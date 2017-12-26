Vietnam'da Tembin Tayfunu endişesi

Haftasonunda Filipinler'de yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Tembin Tayfunu, Vietnam'a ulaşmadan hızını düşürdü.

Ancak tedbiri elden bırakmayan Vietnam Afet Önleme Komitesi, tayfun endişesiyle kırılgan bölgelerde yaşayan yaklaşık 74 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Vietnamlı yetkililer ayrıca, tayfunun etkileyeceği tahmin edilen Mekong Nehri Deltası'nda yer alan 15 eyalet ve kentteki yaklaşık 1 milyon kişiyi daha tahliye etmeyi planlanıyor.

Öte yandan hükümet, petrol kuyularının çalışmasını ve tankerlerin yüklenmesini yasaklarken, 60 binden fazla balıkçı teknesinin de denize açılması bir süreliğine erteledi.

Pasifik Okyanusu'nda Filipinler'in orta ve güney kesimlerinde etkili olduktan sonra batıya doğru hareket eden tayfunun, Vietnam'ın güneyine salı gününden itibaren güçlü rüzgarlarla sağanak getirmesi bekleniyor.

Tayfunlar ve tropik fırtınalar Mekong Nehri Deltası'nı nadiren etkilese de etkili olduğunda saz ve teneke evlerin yaygın olduğu kırsal bölgelerde büyük can kaybına yol açabiliyor.

Bölgede 20 yıl önce 1997'de Linda Tropik Fırtınası nedeniyle 770 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin kişi kaybolmuştu.

Vira Haber