Tuzla’da Astaş Tersanesi’ndeki Sormovskiy 118 adlı kuru yük gemisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangın, öğle saatlerinde Tersaneler Caddesi'ndeki Astaş tersanede bakımı yapılan Sormovskiy 118 adlı kuru yük gemisinde çıktı. Geminin eksi 2 ve eksi 3'üncü katlarındaki odalardan yükselen dumanı gören işçiler durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gemide çıkan yangın itfaiyenin yarım saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gemide hasar oluştu.

Vira Haber