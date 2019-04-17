Turizm Haftası’da deniz turizmi masaya yatırıldı

Netsel Marina’da saat 13.30’da başlayan panelde, yat ve deniz turizmine yönelik 2019 beklentileri, yasal düzenlemeler, sektördeki istihdam ve denizciliğe dair tüm gelişmeler gündeme taşınıyor. Gazeteci Noyan Doğan'ın moderatörlüğü ile yürütülen toplantıda Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı yer alıyor.

Programda katılımcılar deniz turizminden taşımacılığa, denizlerde güvenlikten su araçları sorumluluk sigortalarına, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasından korunmasına kadar birçok konuyu masaya yatırıyor.

Turizm mevsiminin açılışı sayılan Turizm Haftası’nda gerçekleşen panelde, gerek ekonomik, gerekse katılan insan sayısı açısından turizmin önemli dallarından biri olan deniz turizmi enine boyuna tartışılıyor.

Programda Türkiye’nin deniz turizmi ve taşımacılığı açısından öne çıkan bölgelerinde denizlerde emniyet ne durumda? Deniz ulaşımı ve turizminde, güvenli şekilde yelken açabilmek için “Su araçları Sorumluluk Sigortası” yaptırılması zorunlu iken, kimler ne kadar bu sorumluluğu yerine getiriyor? Can ve mal güvenliği, çevre koruma hangi noktada? Bu ve bunun gibi denizciliğin ana sorunları bu panelde, en yetkili kişilerin ağzından cevaplarını buluyor.

Vira Haber